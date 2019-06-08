На Сумщині поліцейське авто збило 10-річного хлопчика

У місті Конотоп Сумської області поліцейський автомобіль наїхав на 10-річного хлопчика, який ішов пішохідним переходом.

Про це повідомляє у Facebook речниця прокурора Сумської області Наталя Науменко.

За її словами, ДТП сталася 7 червня близько 18:30.

“Водій, який працює у Конотопському відділі поліції, на службовому авто здійснив наїзд на 10-річного хлопчика, що рухався по пішохідному переходу на вул. Успенсько-Троїцькій”, – пише Науменко.

За інформацією речниці поліції, дитина госпіталізована і за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо воно спричинило смерть потерпілого або тяжке тілесне ушкодження).

Вона розповіла, що слідство проводять слідчі Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.

“Водій пройшов освідування, він тверезий. Наразі він затриманий… Тривають слідчі дії”, – каже Науменко.

Джерело: Українська правда

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!