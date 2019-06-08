Дядечко програв Нацбанку суду щодо ліквідації банку «Союз»

Верховний Суд 4 червня частково задовольнив касаційну скаргу Національного банку на рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі №826/4275/16, якими було скасовано постанову НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку «Союз».

«Тому на сьогоднішній день є всі правові підстави для здійснення ліквідаційної процедури АТ «КБ «Союз», адже постанова правління Національного банку України Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «КБ «Союз» і рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про початок процедури ліквідації АТ «КБ «Союз» і делегування повноважень ліквідатора банку» діють», — повідомили FinClub у прес-службі НБУ.

Акціонер банку Дядечка С. В. в березні 2016 року звернувся в суд з позовом до Національного банку і Фонду гарантування вкладів, у якому просив визнати протиправною та скасувати постанову НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку «Союз» і рішення виконавчої дирекції ФОНДУ про початок процедури ліквідації банку. Також позивач просив суд зобов’язати НБУ вчинити дії по відновленню функціонування банку.

Суди першої та апеляційної інстанцій ухвалили рішення на користь позивача.

Не погодившись з вказаними судовими рішеннями, НБУ звернувся до Верховного Суду з касаційною скаргою, яку 4 червня суд частково задовольнив: скасовано рішення судів попередніх інстанцій, а справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

Колишній власник ліквідованого банку «Союз» Сергій Дядечко також судиться з Національним банком з-за відмови регулятора включати його в перелік кваліфікованих осіб, які мають право брати участь у виведення неплатоспроможних банків з ринку: пан Дядечка виграв суд першої інстанції, але на початку серпня частково програв апеляцію.

Сергій Дядечко готовий судитися з регулятором у всіх інстанціях, оскільки не вважає, що можна ліквідувати його кредитна установа з-за «кількох невклеенных фотографій».