Трамп намагається повернути нас в кам’яний вік

Немає ніяких «американських товарів», «китайських товарів», «російських товарів». Сьогодні будь-який товар — це продукт, вироблений із сировини, комплектуючих і технологій, вироблених у багатьох країнах, за багатьма товарними позиціями — в десятках країн.

Основа міжнародної торгівлі — це проміжні товари, тобто сировину і комплектуючі. Бізнес намацує найбільш ефективні форми міжнародного поділу праці, міжнародної спеціалізації. За рахунок цього знижуються витрати, підвищується конкурентоспроможність товарів, стимулюються інновації.

Якби всі країни намагалися повністю виробляти всі товари та їх складові тільки у себе, то така автаркія призвела б до кратного зростання цін на товари, які ми давно вважаємо буденними, а багато звичні нам товари, які стали результатом міжнародної кооперації, просто не з’явилися б.

І навпаки, концепція поділу праці фактично створила сучасну цивілізацію в тому вигляді, в якому ми її знаємо.

Трамп в цьому плані намагається повернути нас в кам’яний вік. Потрібно всіма силами захищати свободу торгівлі.