Зеленский поблагодарил депутатов (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к депутатам Верховной Рады, в котором “поблагодарил” их за то, что они своими действиями развеяли все сомнения президента и страны относительно решения о целесообразности роспуска парламента и досрочных выборов.

Об этом говорится в видеообращении главы государства, обнародованном на странице Администрации президента в Facebook.

“После роспуска парламента у меня были мысли – вдруг я ошибся, может я зря их распустил, может депутаты готовы работать, принимать важные решения. Что сделали депутаты за эти дни? Оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение. Как много они оставили будущим поколениям, своим детям и внукам. Спасибо! Спасибо, что своим “плодотворным” трудом доводите всей стране, что решение о роспуске Рады было правильным”, – заявил Зеленский.

Он также “поблагодарил” депутатов за то, “что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение”.

“Не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой, продолжаете прогуливать и кнопкодавить, доводите все те горячие слова, которые вам адресуют граждане. Они все – заслуженные. Уровень вашей поддержки был 4%. Но спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно. Люди все это видят и понимают. 21 июля они это оценят”, – подчеркнул глава государства.

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