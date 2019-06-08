Українська ліцеїстка виграла американський конкурс геніїв

Ліцеїстка з Маріуполя Ольга Харасахал, яка представила на Міжнародний науковий конкурс Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) в США новий метод діагностики раку шкіри за аналізом крові, стала призером конкурсу.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

«Випускниця Маріупольського технічного ліцею Ольга Харасахал, у складі української команди юних учених, зайняла призове місце в міжнародному науковому конкурсі в Америці. Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) – американський конкурс геніїв для школярів і студентів. У цьому році він пройшов у місті Фінікс, штат Арізона. Проводиться щорічно вже 69 років поспіль», – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що Харасахал у складі української команди представила проект, присвячений новому методу ранньої діагностики метастазів меланоми – «Вакуумна фільтрація з ДОФА-типуванням як новий метод діагностики циркулюючих пухлинних клітин всіх типів меланоми». Це новаторський метод виявлення на ранній стадії агресивного раку шкіри – меланоми за аналізом крові.

Українську збірну представляли вісім молодих вчених, і тільки двоє зайняли призові місця – Назар Поночовний з Києва і маріупольчанка Ольга Харасахал.

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