Майбутня королева: Кейт Міддлтон в елегантному пальто з’явилася на параді (фото)

В цьому році Кейт удостоїлася особливої честі. 6 червня в Лондоні відбувся парад кінної гвардії, який приурочений до офіційного святкування дня народження Єлизавети II. Дружина принца Вільяма вперше прийняла участь в параді.

Для виходу Кейт віддала перевагу ніжному платтю-пальто Catherine Walker пудрового відтінку і клатчу Mulberry. Наряд доповнили човники Gianvito Rossi бежевого кольору і сережки Cassandra Goad. Вона завершила образ брошкою, яка раніше належала мамі Єлизавети II.

Міддлтон зібрала волосся в пучок і зробила акцент на очах у макіяжі.