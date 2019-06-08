Медики пояснили, чому зростає число випадків раку

Дослідники з’ясували, що кількість виявлених за рік випадків раку за останнє десятиліття збільшилася майже на третину.

Експерти дослідницької програми Global Burden of Disease Study (GBD) прийшли до висновку, що кількість випадків раку, які діагностуються щорічно, за останнє десятиліття збільшилася на 28%. За словами онкологів, причини цього – зростання середньої тривалості життя, поява більш ефективних методів діагностики і поширення шкідливих звичок, пише Naked Science.

Фахівці програми GBD проаналізували дані про поширення 29 типів онкологічних захворювань в 195 країнах світу. Дослідники вивчили дані про смертність від різних типів раку, терміни життя після діагнозу і кількості років, які пацієнт втрачає через хворобу.

У новій роботі онкологи підводять підсумки 2016-го року. У цьому році в світі налічувалося 17,2 мільйона вперше виявлених випадків раку і 8,9 мільйона смертей через онкологічні захворювання. З 2006 року кількість виявлених випадків хвороби збільшилася на 28%. Найчастіше пацієнти вмирали від захворювань дихальної системи – раку легенів, бронхів або трахеї. Їх жертвами стали 1,7 мільйона чоловік. Аналіз даних, пов’язаних зі статтю пацієнтів, показав: чоловіки частіше стикаються з раком простати, жінки – з раком молочної залози.

Автори дослідження пояснюють: зростання показників поширення онкологічних захворювань багато в чому пов’язаний з демографічним старінням, збільшенням частки літніх людей серед населення багатьох країн. Вік – один з ключових факторів ризику розвитку раку. Крім того, активно розвиваються методи діагностики хвороби, вони допомагають ефективніше виявляти рак, тому число виявлених випадків зростає. Ще два винуватця поширення захворювань – куріння і неправильне харчування, в тому числі зловживання напівфабрикатами. Це особливо актуально для країн, що розвиваються – при цьому вчені відзначають, що кількість нових випадків раку в цих країнах зростає особливо швидко.

Окремі фактори ризику пов’язані з конкретними формами онкологічних захворювань. Наприклад, сидячий спосіб життя і непомірне вживання алкоголю підвищують ризик розвитку колоректального раку, а куріння і забруднення повітря пов’язують з поширенням раку легенів. Вчені вказують, що зменшити захворюваність допоможуть адміністративні заходи, в тому числі обмеження продажу тютюну та поширення інформації про здорове харчування.

Раніше міжнародна група вчених, до якої входять дослідники з МФТІ, розробила універсальну платформу для створення «магічної кулі» проти онкологічних захворювань.

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