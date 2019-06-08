В Україні по-новому лікуватимуть ВІЛ

Міністерство охорони здоров’я затвердило новий клінічний протокол лікування та профілактики ВІЛ-інфекції, рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).

Відтепер кожен, хто живе з ВІЛ, в незалежності від кількості вірусу в крові, має право отримувати безоплатне лікування довічно, повідомляє прес-служба МОЗ.

Україна першою з країн Східної Європи та Центральної Азії схвалила нові рекомендації ВООЗ. Так, згідно з цими правилами, як основну схему лікування використовуватимуть препарат з долутегравіром.

Міністерство охорони здоров’я України:

“З цією діючою речовиною був розроблений комбінований препарат, який виробляє 9 компаній. Завдяки цьому вартість однієї дози препарату стала дешевшою в 6 разів та нині для України коштує 5 грн 40 копійок”.

Відтепер діагностувати ВІЛ можливо лише 2 швидкими тестами різних виробників, що дозволить швидше поставити людину на облік і швидше розпочати лікування.

Міністерство охорони здоров’я України:

“Найбільша інновація нового протоколу — введення підходу громадського здоров’я для лікування та профілактики ВІЛ. Він передбачає, що медичні послуги з виявлення, профілактики та лікування ВІЛ надаватимуться комплексно. Підходи будуть спрощені і стандартизовані, а доступ українців до якісних медичних послуг поліпшиться”.

Основними елементами такого підходу є:

використання спрощених формулярів лікарських засобів;

широке застосування комбінацій з фіксованою дозою для лікування першого ряду у дорослих, підлітків та дітей;

надання медичної допомоги та лікарських засобів пацієнтам в місці надання медичних послуг безкоштовно;

децентралізація та інтеграція послуг, в т.ч. перерозподіл обов’язків та застосування спрощеного підходу до клінічного моніторингу.

ВІЛ – що це?

Ретровірус, який впливає на ДНК, а також на нервову систему. Ця інфекція вбиває клітини людської імунної системи. В результаті хворий страждає від усіх бактерій навколо, навіть найнезначніших. Її імунітет стає надзвичайно ослабленим. СНІД без ВІЛ існувати не може. А от ВІЛ без СНІДу – цілком.

Також ухвалений МОЗ протокол дозволяє використовувати антиретровірусну терапію для доконтактної профілактики ВІЛ-інфекції.

Препарати PrEP (pre-exposure prophylaxis), які з минулого року є в Україні, рекомендується вживати групам ризику:

людям, що перебувають у дискордантних парах (у випадку коли один партнер є ВІЛ-позитивним, а інший — ні);

чоловікам, що практикують секс із чоловіками;

людям, що вживають ін’єкційні наркотики;

людям, що надають сексуальні послуги за винагороду.

: 24 канал