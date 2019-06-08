Науковці назвали несподівану причину передчасної смерті серед чоловіків

Вчені з університету Торонто з’ясували, що для самотніх батьків значно більший ризик передчасної смерті. До такого висновку дослідники прийшли, вивчивши тривалість життя батьків в неповних сім’ях, пише «Країна здоров’я».

У дослідженні, яке тривало 11 років, взяли участь 40,5 тисячі осіб в Канаді, в тому числі 4590 одиноких матерів та 871 одиноких батьків із середнім віком 40 років. За час дослідження померли 700 осіб, при цьому смертність була в три рази вища серед чоловіків, що живуть в неповних сім’ях, в порівнянні з матерями-одиначками.

З урахуванням сторонніх чинників, включаючи вік, високий ризик розвитку раку і серцево-судинних захворювань, ймовірність передчасної смерті у батьків-одинаків була дворазовою.

Такий результат пояснюється тим, що самотні чоловіки, які виховують дітей, ведуть нездоровий спосіб життя, в тому числі харчуються жирною і багатою вуглеводами їжею, приділяють мало часу фізичної активності і п’ють велику кількість алкоголю.

При цьому велика частка батьків, які залишилися з дитиною, розлучені, живуть окремо або стають вдівцями, тоді як більшість матерів-одиначок виховують дітей, зачатих поза шлюбом. На думку вчених, це робить чоловіків з дітьми вразливішою групою, ніж жінки.

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook