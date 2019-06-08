Королева Іспанії Летиція оконфузилась через своє вбрання (фото)

Іспанська королева Летиція завжди виглядає бездоганно. Однак навіть Її Величність не може вберегтись від конфузів, адже за кожним кроком за нею спостерігають журналісти та громадськість.

Кумедний конфуз стався з королевою Іспанії під час візиту до студентської резиденції в Мадриді. Туди чарівна Летиція приїхала поспілкуватись з освітянами. Однак вбрання дещо підвело королеву.

Летиція постала перед іспанцями у блузці синього кольору та штанах-кльош із високою талією, які були прикрашені металевими ґудзиками по боках. І все було б, як завжди, ідеально, якби не зона декольте Її Величності. Представниця монархії підібрала занадто тісний бюстгальтер, контури якого виднілись під шовковою блузкою.

Попри конфуз королева Іспанії поводилась дуже впевнено та зробила десятки світлин на пам’ять про зустріч. Відтак фотографам вдалось зробити знімки Летиції в різних ракурсах.



Королева Летиція / Getty Images



Іспанська королева Летиція / Getty Images

Та королева Летиція – не єдина впливова жінка. яка потрапила до курйозної ситуації. Днями перша леді США супроводжувала чоловіка під час міжнародної поїздки до Великобританії. Там Меланія Трамп вбрала розкішну білу сукню, під якою виднілись її інтимні частини тіла.



Меланія Трамп засвітила груди під час зустрічі з королівською сім’єю / Getty Images