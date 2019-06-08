Британець відкрив готель, присвячений олії конопель

Минулого літа британський дайвер Тім Актон став частиною групи рятувальників, яка розшукувала молодіжну футбольну команду, яка застрягла під землею в печері Тхам Луанг Нанг Нон у В’єтнамі на 18 днів.

Майже рік потому Актон відкрив магазин і готель в Колчестере (Ессекс), присвячену їжі і напоїв, які містять масло конопель.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

В Green Coffee Lab і Leafy Hotel продаються торти, кава, чай, ром, джин і пиво з каннабидиолом (CBD). Це непсихоактивное хімічна сполука, що міститься в рослині марихуани.

Продукти, що містять CBD, в даний час не є незаконними, оскільки вони містять тільки слідові кількості тетрагідроканнабінол — іншого ключового з’єднання в каннабисе, яка і виробляє п’янкий ефект.

Шампунь, що надається гостям восьмимісному бутік-готелі Актона, також містить масло CBD, і навіть освітлювальні прилади в готелі були виготовлені з використанням конопель.

Тім також розповів, що шлях до відкриття магазину і готелю не був позбавлений невдач: «Важко працювати в цій галузі у Великобританії, вона дуже нова … вона швидко розвивається, і є певні проблеми». Головна проблема, за словами Тіма – «деякі помилки» про маслі канабісу, які він збирається розвіяти.

Номер у готелі коштує від 80 до 125 фунтів (2700 – 4200 грн) за ніч.

За матеріалами Independent

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