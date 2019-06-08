Британець відкрив готель, присвячений олії конопель

Минулого літа британський дайвер Тім Актон став частиною групи рятувальників, яка розшукувала молодіжну футбольну команду, яка застрягла під землею в печері Тхам Луанг Нанг Нон у В’єтнамі на 18 днів.
Майже рік потому Актон відкрив магазин і готель в Колчестере (Ессекс), присвячену їжі і напоїв, які містять масло конопель.
Експрес-інформація по країні
Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
Прапор
Герб
Столиця – Лондон
Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург
Форма правління – Парламентська монархія
Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)
Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,907 (14-я в світі)
ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)
Валюта – фунт стерлінгів
Межує з Ірландією
В Green Coffee Lab і Leafy Hotel продаються торти, кава, чай, ром, джин і пиво з каннабидиолом (CBD). Це непсихоактивное хімічна сполука, що міститься в рослині марихуани.
Продукти, що містять CBD, в даний час не є незаконними, оскільки вони містять тільки слідові кількості тетрагідроканнабінол — іншого ключового з’єднання в каннабисе, яка і виробляє п’янкий ефект.
Шампунь, що надається гостям восьмимісному бутік-готелі Актона, також містить масло CBD, і навіть освітлювальні прилади в готелі були виготовлені з використанням конопель.
Тім також розповів, що шлях до відкриття магазину і готелю не був позбавлений невдач: «Важко працювати в цій галузі у Великобританії, вона дуже нова … вона швидко розвивається, і є певні проблеми». Головна проблема, за словами Тіма – «деякі помилки» про маслі канабісу, які він збирається розвіяти.
Номер у готелі коштує від 80 до 125 фунтів (2700 – 4200 грн) за ніч.
За матеріалами Independent
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