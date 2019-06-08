«Кілька разів вистрілив з воздушки»: з’явилися страшні подробиці вбивства копами 5-річного Кирила

Підозрювані у вбивстві 5-річного Кирилля Тлявова поліцейські Іван Приходько та Володимир Петровець були доставлені в ділянку у стані сильного алкогольного сп’яніння і не визнавали вчинення злочину.

«Вони були п’яні. Розуміли, що щось зробили. Почали розповідати, що «ми ніде нікого не збивали», думали, може ДТП. Я запитав: «Що ви таке робили, що люди скаржаться на шум?» Іван каже: «Так що, я кілька разів вистрілив з воздушки». Я повідомив прокурору, той подзвонив в ГБР», — розповів Медуниця.

У відділенні Приходько і Петровець відмовилися проходити експертизу на алкогольне сп’яніння. У одного з них, за словами Медуниці, вдалося взяти зразки з рук, які допоможуть визначити, чи залишився на них порох після стрілянини.

В обох для експертизи також відібрали одяг. Але тест на алкоголь затримані так і не пройшли. Медуниця пояснив це тим, що «була субота».