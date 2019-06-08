Медики розповіли, від яких хвороб захистить пиво

Американські вчені рекомендують жінкам вживати пиво, адже воно захистить від ревматоїдного артриту.

Про це пише “Країна здоров’я”.

Учені з Гарвардської медичної школи в Бостоні встановили, що пиво здатне захистити прекрасну половину людства від ревматоїдного артриту. Щоб довести це, фахівці провели дослідження. В експерименті взяли участь близько чверті мільйона жінок. Повідомляється, що жінки під час дослідження пили 2-3 рази на тиждень алкогольний напій. Результати показали, що ризик розвитку захворювання знизився на 31%.

Поки науковці Бостона не з’ясували, яким чином пиво на фізіологічному рівні захищає жінок від ревматоїдного артриту.

Це автоімунне захворювання проявляється симетричним ураженням кісткової і хрящової тканини. Недугу можуть супроводжувати і інші системні прояви. Експерти підкреслюють, що вчасно розпочате лікування допоможе уникнути деформації і порушення суглобів. У зворотному випадку артрит може сильно вплинути на якість життя і призвести до летального результату.

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