У Росії випустять свою версію серіалу про Чорнобиль

Путін доручив російському каналу НТВ зняти свою версію серіалу про катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 році пише НВ.

Російська версія телесеріалу, присвяченого чорнобильській трагедії буде знята за підтримки Мінкульту РФ, повідомляє американський журнал Maxim.

Головним героєм серіалу стане не ліквідатор аварії, а співробітник радянських спецслужб – підполковник військової контррозвідки Андрій Ніколаєв, який буде розшукувати співробітника ЦРУ Альберта Ленца, щоб запобігти вибуху на ЧАЕС.

«Дія серіалу розгортається з квітня по грудень 1986 року. Українському відділу КДБ СРСР стає відомо про інтерес, який проявляють іноземні спецслужби до Чорнобильської атомної електростанції», – повідомляється в синопсисі російського Чорнобиля.

Зйомки альтернативної версії серіалу Чорнобиль вже стартували. Як зазначив режисер проекту Олексій Мурадов, сюжет побудований на одній з теорій, згідно з якою причиною вибуху стали дії співробітника ЦРУ:

«Згідно з однією з теорій, американці проникли на Чорнобильську АЕС, і багато істориків не заперечують, що в день вибуху агент спецслужб противника був присутній на станції», – повідомив він.

Редакція Maxim зазначила, що зйомки серіалу стали ще одним доказом того, що сучасна Росія нічим не відрізняється від СРСР:

«Це досить хороший аргумент для розуміння того, що сьогоднішня Росія насправді нічим не відрізняється від СРСР. Путін був офіцером КДБ під час чорнобильської аварії, і немає ніяких підстав вважати, що падіння комуністичного режиму зробило його менш обізнаним в тому, як уряд може створити свою правду. Однак проблема полягає в тому, що HBO настільки добре показав цю історію, що, схоже, ця пропагандистська битва вже програна», – зазначає редакція американського чоловічого глянцю.

госпропаганда так мочит сериал HBO "Чернобыль" потому, что НТВ для нас уже снимает идеологически правильный: авария – это результат диверсии ЦРУ, мы не виноваты, это всё американцы. понятно, что крутой сериал про правду их в этой ситуации бесит неимоверно https://t.co/ZlItqOGyrq

— Tapas&Tango (@atticus_flinch) 1 червня 2019 р.

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