Українські бійці в зоні ООС можуть відкривати вогонь у відповідь на свій розсуд – штаб ООС

Під час бою 7 червня сили ООС відповідали адекватно.

У штабі Операції об’єднаних сил спростовують інформацію про нібито заборону українським військовим вести вогонь на попередження у разі загрози життю особового складу або мирного населення.

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

«Повідомляємо українському суспільству, що трагічні події нічного бою 7 червня стали приводом для брудних спекуляцій і необґрунтованих звинувачень командування об’єднаних сил в нібито заборону підрозділам ООС вести вогонь на попередження, що не відповідає дійсності», – заявили в штабі.

«Командування об’єднаних сил з усією повнотою відповідальності заявляє, що командири підрозділів об’єднаних сил мають і постійно використовують право застосовувати зброю по противнику за своїм рішенням у разі виникнення загрози життю особового складу та цивільного населення, а також виникненню загрози втрати нашої території», – наголошується в повідомленні.

Нагадуємо, в ніч проти 7 червня на околиці селища Новолуганське Донецької області міна калібру 122 мм потрапила в бліндаж. Під час обстрілу загинули бійці полку Азов Національної гвардії – Дмитро Пругло і Максим Олексюк. Ще 11 бійців постраждали.

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