Shell і “Газпром” створюють редприятие по розробці нафтових родовищ в РФ

Royal Dutch Shell і Газпром нафта домовилися про створення спільного підприємства, яке буде займатися розвідкою і розробкою нафтових родовищ на Ямалі в Росії, повідомило нафтовий підрозділ російського газового гіганта “Газпром” у четвер.

«Шелл» і «Газпром нафта» підписали документи про створення спільного підприємства 50/50, яке буде управлятися на рівній основі партнерами в рідкісному переміщенні міжнародної нафтової компанії в російський нафтовий сектор, деякі з яких піддавалися західним санкцій з моменту анексії Росією Криму в 2014 році.

Очікується, що угода про створення спільного підприємства буде завершена в кінці 2019 року або на початку наступного року, в очікуванні всіх необхідних корпоративних і нормативних дозволів і після того, як будуть виконані всі юридичні попередні умови, йдеться в заяві «Газпром нафти».

«В рамках цього нового угоди ми зможемо розкрити весь потенціал того, що є основним вуглеводневим кластером на Ямалі, жваво і ефективно. Ми будемо вивчати подальші можливості для реалізації проектів з Shell в майбутньому, включаючи проекти за межами Росії », – сказав Олександр Дюков, голова правління« Газпром нафти ».

Генеральний директор Shell Бен ван Берден також прокоментував угоду, заявивши в заяві «Газпром нафти», що «це ще одна віха в нашому партнерстві з« Газпром нафтою ». За ці роки ми створили надійні і плідні відносини ».

Shell і Газпром нафта працюють в Росії над розробкою Салымской групи нафтових родовищ.

«Газпром нафта» планує більше інвестувати в геологорозвідку і прагне збільшити видобуток нафти незалежно від триваючого скорочення видобутку ОПЕК +.

У березні цього року Дюков з «Газпром нафти» заявив, що не думає, що угода щодо скорочення видобутку між Росією і ОПЕК триватиме довго, і що російська компанія навіть не розглядає скорочення своїх довгострокових планів. Газпром нафта заявила, що планує зберегти або навіть збільшити видобуток після 2020 року.