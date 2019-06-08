За торгівлю наркотиками Голунь повинен відповісти за всією суворістю закону

Учора кореспондент «Медузи», опозиціонер Іван Голунь був затриманий правоохоронними органами. У рамках спецоперації відділу по боротьбі з наркотиками Голунова «взяли», що називається, на гарячому. Під час огляду у нього знайшли наркотичну речовину метилэфедрон. При собі у журналіста було близько чотирьох грамів.

А ось під час обшуку в орендованій квартирі Голунова з’ясувалося, що метилэфедрон – не єдине, чим «бавився» журналіст. Вдома у кореспондента «завалялося» ще п’ять грамів кокаїну. Відразу ж після затримання прихильники опозиціонера стали закликати до звільнення Голунова, нарікаючи на репресії влади, «кривавий режим» і вселенську несправедливість, всіляко заперечуючи причетність журналіста до торгівлі наркотиками. Однак в Мережі користувачі налаштовані не настільки лояльно.

«Федеральне агентство новин» на своїй сторінці ВКонтакте задало передплатникам питання: чи є підстави для того, щоб «пробачити» Голунова? Серед проголосували більше 90% користувачів вважають, що прихильність Голунова до опозиції і його статус журналіста не дають підстав йому уникнути відповідальності.

На думку читачів ФАН, журналіст повинен нести відповідальність за торгівлю наркотиками за всією суворістю закону.

На даний момент Голунову намір пред’явити звинувачення за двома статтями КК РФ: «Приготування до злочину і замах на злочин», а також «Незаконні виробництво, збут або пересилання наркотичних засобів…»