Познер прокоментував затримання Голунова

Телеведучий Володимир Познер прокоментував затримання спецкорра «Медузи» Івана Голунова, підозрюваного у виробництві та збуті наркотиків.

«На жаль, у мене досить-таки скептичне ставлення до нашого правосуддя. І то думка, що його затримали через те, що він працює на „Медузі“, цілком імовірно. Шкода, що я можу висловити таке припущення», — цитує Познера «Рідус».

Телеведучий також підтримав колег, які беруть участь у мітингу біля будівлі ГУ МВС Москви на Петрівці, 38.

«Я вважаю, що якщо люди готові вийти на вулицю, щоб висловити свою думку, то це добре. Більш того, не потрібно заважати пікетувальників. Треба дати їм можливість висловитися. Зрештою, це одна з форм свободи слова, тому я підтримую прагнення цих людей, природно, без порушення закону», — сказав Познер.

Нагадаємо, стосовно Івана Голунова порушили кримінальну справу за частиною 30 статті 228.1 КК РФ («Замах на незаконні виробництво, збут або пересилання наркотичних засобів»). У «Медузі» пов’язують переслідування Голунова з його професійною діяльністю.

Раніше в ГУ МВС по Москві визнали, що тільки одна з дев’яти опублікованих на сайті фотографій зроблена в квартирі Голунова. Інші знімки зроблені під час оперативних заходів по припиненню діяльності групи осіб, які займаються збутом наркотиків в Московському регіоні, на зв’язок з якої перевіряється затриманий».