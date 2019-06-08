Революція зелених чоловічків

У доглянутою Європі екологія хвилює всіх. А в задихається від смердючих звалищ Росії — чомусь майже нікого.

Адже ось парадокс.

Якщо ви запитаєте, яка у Південній Німеччині, де я зараз живу, головна проблема, то, поклавши руку на бретцель, я чесно відповім: бджоли. Їх стає менше. Про це не тільки Баварія — про це вся Німеччина дзижчить. Бджіл мало — значить нікому запилювати сади і поля, значить, під загрозою урожай, значить, під загрозою Німеччина, значить треба рятувати.

І рятують: в 300-тисячному Аугсбурзі у мене під вікнами відкрита вже друга пасіка. На лузі біля річки Лех — свіже оголошення: тут берег більше не викошує, щоб зберегти медоноси для опыляющих комах. Під загрозою штрафу не можна чіпати навіть ос. Минулого літа вони оселилися в дорогий булочної Wolf — гніздо так і висіло, поки не приїхали фахівці з переїздами. На виборах до Європарламенту від Німеччини не тільки «зелені», але мало не кожен другий кандидат йшов під бджолиними прапорами!..

А парадокс полягає в тому, що в Німеччині у бджіл життя і так краще, ніж у Росії у людей. У Німеччині не переводять під корінь лісу, тут немає полігонів-смітників, в містах мало машин. У Німеччині повітря ніжний, як поцілунок дитини, і немає ні пилу, ні бруду, а нові райони озеленюють з таким шиком, що позаздрить столичний парк «Заряддя». З точки зору російської людини, партії «зелених» у Німеччині робити нічого, оскільки все вже зроблено.

Але парадокс ще й у тому, що в Росії, де «зеленим» роботи вистачить на кілька століть, екологічні проблеми мало кого турбують, а «зелених» не видно і мікроскоп. Гей, хлопці — православні, духовні, — як же так, а? Вийдіть на Невський або Тверську, зітхніть повні груди — це ж не повітря, а напрямок до онколога. Подивіться на вікна в будинках: вони брудні відразу після миття. Подивіться, у що вже до середини дня перетворюються білі туфлі, якщо зранку їх в Росії надіти!.. Та країні терміново потрібна зелена революція!

Але в Росії про це навіть мови не йде. А ось в ідеально доглянутою Європі «зелені» проблеми всіх тільки й хвилюють. Он, по каналу ZDF репортаж: ла-ла-ла… обробіток на селі монокультур призводить до скорочення числа комах… ла-ла-ла… Все, далі можна вимикати: зрозуміло, що знову буде про бджіл.

Коли я розповідаю про це в Росії, у відповідь незмінно чую заздрісний зітхання, а потім: «З жиру бісяться». Німеччина дійсно дуже багата країна, і коли я пролітаю на велосипеді місцеві села — з їх колись черепітчато, а тепер покрита сонячними батареями дахами, — то відчуття і правда така, що з будиночків з садками сочиться жир. Однак «зелене» свідомість характерно не стільки для сільських, скільки для міських жителів. І воно викликано тим, що Німеччина, як і більшість країн Заходу, живе життям постіндустріальної епохи, коли місто функціонує по-іншому: у нього нові завдання, смисли, і він робить зовсім інший, ніж раніше, продукт.

Американський футуролог Елвін Тоффлер колись звів всю історію людства до трьох цивілізаційним хвиль, що відрізняються не соціальними класами або політичним устроєм, а головним виробленим продуктом. Міста аграрної хвилі були місцем товарного обміну — з перевагою продовольчого. Міста індустріальної хвилі стали центрами виробництва ширвжитку. А ось міста третьої хвилі… Тоффлер так і не визначив їх продукт, але його думку продовжив Марат Гельман, сказавши, що сучасне місто — це машина по виробництву вільного часу.

Це дуже точно. І якщо в Росії під інфраструктурою «вільного часу» розуміються ресторани, кіно, театри, спортзали тощо, то в Європі під цим розуміється насамперед життя у місті, як на природі. Ось я пишу цей текст на балконі: такі тут прилаштовують до старих хатах на манер етажерок. На всіх балконах в моєму будинку — квіти, шезлонги, а у декого і мангали. Внизу — сади-городи: до квартир на перших поверхах додається земля. Біля входу в під’їзд — забитий до відмови велопаркінг.

Колись я думав, що Німеччина — країна автобанів. Але тепер знаю, що автобани — лише крапля в морі лісових, польових та інших велосипедних доріг. У найближчому від мене лісі (до якого 10 хвилин на веліке і в який автомобілям в’їзд заборонений) деякі дороги заасфальтовані. А в моєму колись фабричному районі промислові канали перетворені в басейни, в одному навіть живуть бобри…

І так влаштоване життя не тільки в Німеччині, але на Заході в цілому. Он, у друзів в Гельсінкі оселилися дикі гуси, а у приятеля в Америці расшвыряли дрова єноти…

Тобто йдеться про життя в місті з усіма міськими зручностями — але як на дачі. Дача — це найпростіший механізм з виробництва того самого якісного часу, про який говорив Гельман. Нам на дачі зовсім не нудно, хоча, здавалося б, усіх розваг — гамак, ліс та шашлик. Ось чому якийсь Ілля Варламов, що пропонує перетворити простір навколо пітерського Казанського собору в яблуневий сад, — не стільки урбаніст, скільки «новий дачник» і типовий західний «зелений»: хлопець третьої хвилі. А ті, хто, почувши його ідеї, крутить пальцем біля скроні, — це люди, зав’язнули у минулому столітті.

Але майбутнє все одно буде видавлювати з наших міст все промислове (і машини, до речі, теж), перетворюючи їх у міста-сади. А вже заборону (як у Німеччині) атомних і вугільних електростанцій з паралельним переходом на виробництво сонячної та вітрової енергії — просто економічний базис під цю ідею.

Так що ширящееся вплив «зелених» ідей в політиці — це маркер постіндустріалізму. І відсутність такого маркера — теж маркер.

До речі, коли «зелені» в Німеччині вперше пройшли на виборах в бундестаг, вони з’явилися на перше засідання у полотняних кедах, джинсах, майках, з квітами — і, діставши з сумки пряжу і спиці, демонстративно почали за в’язання.

По-моєму, це дивна, заспокійлива втомлене серце картина.

Мрію дожити до часу, коли пристойний депутат Держдуми за пленарне засідання зуміє пов’язати теплий носок.