Виправдання невдахи

Пошуком чужих невдач і помилок (часто уявних) хворе суспільство старанно пригнічує у себе найменшу мотивацію стати краще і щось в собі подолати.

Одна з неприємних особливостей нинішнього російського суспільства — пристрасть до агресивних самооправданиям (вельми затребувана агітпропом на так званих «політичних ток-шоу»). Як і багато інше, це відновлена традиція совка: там теж вважалося гарним тоном у відповідь на будь-які закиди Заходу у порушенні прав людини відповідати «А у вас негрів лінчують!» Це навіть стало мемом.

Скажімо, ледь знову зайшла мова про Чорнобильської катастрофи (з подачі телеканалу HBO), як тут же совки завили у відповідь — «а у вас була Фукусіма!» «Крити» Чорнобиль Фукусімою — це зараз теж хороший тон, цей «золотий аргумент» без всякого сорому застосовують і телепропагандисты. «У нас в Чорнобилі була аварія, а у вас в Японії була аварія, ну і що, квити» — ось такий своєрідний «розмін».

При цьому, як завжди, оправдывающиеся упускають (свідомо або через незнання) деякі деталі, які роблять порівняння вельми скрутним. Головна деталь — причина аварії. Власне, адже головне, що вразило весь світ в Чорнобилі — те, що страшна катастрофа сталася на абсолютно порожньому місці, «ні з чого». Стояв собі реактор, працював, давав струм, а потім, в тихий час при ясній погоді — вибухнув. Чому? А тому що одні люди недорассчитали конструкцію, інші недопрописали інструкції, треті приховали тривожні сигнали, четверті плюнули на попередження, п’яті просто сподівалися на авось — і в підсумку катастрофа воістину планетарного масштабу, наслідки якої, втім, могли бути ще гірше (Європа там поруч).

І — Фукусіма. Там аварії, на хвилиночку, передувало спочатку землетрус, а потім — найпотужніше цунамі. Тобто — природний катаклізм величезного масштабу. Є різниця? Звичайно, «дурні японці» не в тому місці поставили свою АЕС — в чому їх зараз охоче дорікають совки. Однак відмінність таким чином все одно не затушувати: в одному випадку мав місце класичний форс-мажор, «природна катастрофа непереборної сили» — а у другому катастрофа, ледь не накрила Європу, мала цілком рукотворний характер. «Ми народжені, щоб казку зробити бувальщиною». І, типу, не наша вина, що казка вийшла дуже страшною.

Але справа навіть не в притягнутий за вуха порівнянні; куди сумніше власне мотивація таких виправдань. За природою вона — абсолютно підліткова: саме так ведуть себе багато «важкі підлітки», коли їх ловлять за яким-небудь непристойною справою. Отримав двійку? — «а от Вася вчора курив за школою!» Вкрав магнітолу з сусідської машини? — «а ось Петя вчора отримав дві двійки!» Прогуляв у школі два тижні? — «а от Вася вчора і позавчора курив!».

У таких виправданнях перше, що кидається в очі — якийсь явний абсурд. До чого взагалі розмова про якихось сторонніх петях і васях? Хіба від того, що за ними (може бути!) також є проступки, вина самого нашого героя кудись зникне? Двійка перетвориться в трійку, сусід пробачить крадіжку, Чорнобильська АЕС стане ціла і неушкоджена? Навіщо взагалі підліток (і агітпроп) вдаються до такого роду аргументів? Чому, якщо в Америці лінчують негрів, то і в Росії можна розстрілювати кого без суду? Де зв’язок?

Зв’язок проста. Суть агресивних самовиправдань — в агресивному небажання змінюватися. «Я говно, тому що весь світ гівно», — от що, по суті, заявляє підліток, посилаючись на однокласника Петю. І акцент тут, безумовно, на першій частині фрази. Формула означає, що чоловік змирився… і навіть, може, навчився знаходити задоволення у власній нікчемності. Власне, саме тому виправдання на кшталт «а ось Петя…» так дратують будь-батьків і вихователів. Сама їх поява — ознака краху всіх попередніх виховних заходів.

Сенс — у відмові бути краще, у відмові працювати над собою. Навіщо — якщо навколо всі такі ж скоти, як і я? Тобто в основі всього — вкрай низька самооцінка.

Що ми бачимо і на прикладі нашого суспільства. Постсовок — це саме суспільство з вкрай низько впала самооцінкою. А пошуком чужих невдач і помилок (часто уявних) це хворе суспільство старанно пригнічує у себе найменшу мотивацію стати краще і щось в собі подолати. Адже будь-яка спроба загрожує черговою невдачею, а суспільство у нас і так давно стомилася відчувати себе невдахою.