Наша влада живе очікуванням дива

Молодим інженерам не у кого вчитися, а якщо вони поїдуть навчатися за кордон, то ймовірність їх повернення в Росію досить мала.

У сучасному світі технологічний розвиток і рівень життя країни залежить не від чиновників, політиків або улюблених нашими владою «силовиків», а від маргінального меншини вчених, інженерів, кваліфікованих робітників у відношенні яких в Росії досягнуть принциповий консенсус — всі вони повинні бути жебраками, не мати жодних політичних прав, політичного представництва і наполегливо працювати на інших «паразитариев», забезпечуючи їм гордість за збереження і примноження досягнень СРСР.

Однак майже 30 років знущань над співробітниками космічної промисловості, отримували від 15 до 30 тис. рублів, призвели до закономірного результату — почали падати не тільки «Протони», але і «Спілки».

«Незамінних у нас немає!» — напевно, найвідоміша дурість наших політиків, «офісного планктону» і чиновників. Хоча щодо себе вони безумовно праві, так як судять по собі і своїм колегам. Політиків, «офісний планктон» і чиновників можна (і потрібно) не тільки міняти, але і скорочувати в рази без якого-небудь збитку для країни, а може, навіть зі збільшенням загальної продуктивності праці та зростання рівня життя.

А от людей, які реально працюють у творчих сферах діяльності (кваліфікованих робітників, інженерів, конструкторів, хороших програмістів), замінити зазвичай ніким. Реалізація принципу «незамінних у нас ні» на виробництві та у розробці/конструюванні призводить тільки до деградації, зривів термінів, а то і взагалі провалу проектів. За час, що минув з моменту економічного краху СРСР з Росії, виїхало досить багато талановитих інженерів.

Процес йде і зараз. Давайте будемо відверті по відношенню до самих себе — Росія далеко не найкраще місце на землі для проживання людей. І справа тут не в кліматі (тобто країни з таким же кліматом, але зі зростаючою промисловістю, наприклад Канада), а в державі, в якому ставлення до людей чиновників і «силовиків» досить скотське.

Ілюзій щодо «самонарождения» нової інженерної еліти плекати не варто з причини деградації вищої освіти і руйнування російсько-радянської інженерної школи із-за від’їзду і смерті фахівців. Молодим інженерам просто не в кого вчитися, а якщо вони поїдуть навчатися за кордон, то ймовірність їх повернення в Росію досить мала — зацікавити їх нічим і нікому.

У російській інженерії справи йдуть катастрофічно. У ряді напрямків знаючих фахівців похилого (70-80 років) віку замінити просто ніким. Такого рівня фахівців немає, покоління нинішніх 40-60 літніх дуже нечисленне в інженерії, а молодь уже не отримала і не може отримати потрібної якості технічної освіти.

У Німеччині після ВМВ за період 60-х років загальні витрати на науку і конструкторські розробки зросли у 5,2 рази. Для запобігання «витоку мізків» геманскими владою (Ерхардом і Ко) були прийняті заходи по підвищенню оплати праці науковців. У результаті науково-технічного прогресу за цей же період продуктивність праці зросла на 60%. У Росії ж Путіна влади не стимулюють вчених та інженерів, а бюрократію і «силовиків», вважаючи, що «незамінних у нас ні» і технічні кадри завжди можна буде заповнити.

Ось наші інженери і програмісти високого рівня потихеньку мігрують на Захід. Це сумний факт, але це факт. «Керівників інженерних центрів зазвичай звуть Раджеш або Камал, або Ануж, або… R&D лабораторії по світу практично на 80% укомплектовані індусами, у решти 20% — елітою є вікові російські технарі, ще старої школи освіти», — каже Ольга Ускова з Cognitive Technologies.

Генії рівня Фердинанда Порше, Соічіро Хонди, Вернера фон Брауна, Сергія Корольова, Валентина Глушка, Володимира Челомея, Юлія Харитона, Миколи Басова, Григорія Перельмана в принципі незамінні. Вони в країні або є, або їх немає. Можна тільки підвищити шанси, створюючи системи пошуку талантів на шкільному рівні, створюючи і підтримуючи грошима хорошу систему технічної освіти. І чекати — раптом пощастить. Правда, при цьому не можна інженерів репресувати, а наші влади сучасної Росії влаштували для інженерів і вчених реальний 1937 рік.

Модна зараз у влади модель венчурного бізнесу, при якій інженер може стати мільйонером, створивши своє підприємство, в Росії не працює (та й не могла спрацювати), оскільки сильно розвинене рейдерство з боку всіляких «силовиків» і слабка захист приватної власності з боку держави (руками, до речі, тих же рейдерствующих «силовиків»).

З іншого боку, захоплення держави «стартаперами» зрозуміло. Наша влада живе очікуванням Дива. Знаходження якогось чарівного проекту, який і далі дозволить жити, не викладаючись в науку і економлячи на створенні і підтримці інженерних шкіл, сплачуючи величезні гроші чиновникам і «силовикам», при цьому економлячи на оплаті вчених, інженерів, програмістів і конструкторів. Звідси і ростуть ідеї на кшталт Міжнародного фінансового центру в Москві, «штучного інтелекту», «майнінг криптовалют» в національному масштабі, «цифрової економіки», видобутку «біг-дата» і т. д.

Нинішнє захоплення наших влади «стартаперами» — це безглузде розбазарювання грошей з розбещенням людей, які починають вважати, що якщо вони оголосили стартапом, то їм все повинні давати гроші, не цікавлячись, як ці гроші потім до інвесторів повернуться з прибутком.

Як правильно сказав творець Linux і глава Linux Foundation Лінус Торвальдс: «Будь-який успішний проект на 99% варто наполегливої праці та на 1% — з інновацій». Таким чином, держава витрачає всі свої кошти на підтримку інновацій, на той самий 1%, ігноруючи 99% реальних витрат. Нам треба не розводити стартаперів, а утримувати вчених та інженерів.