Глава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін запропонував Китаю створити спільну місячну базу і сформувати спільну орбітальну угруповання супутників зондування Землі, повідомляють РИА «Новости».

«Треба зрозуміти, що у Росії і Китаю є велике майбутнє для взаємодії. Багато говориться із приводу місячної наукової бази. Давно пора було б приземлити цю ідеологію, пояснити, що ми маємо на увазі під місячною базою. Я розумію, що ми маємо на увазі. Ми хочемо розгорнути там систему моніторингу космічного простору, вивчати дальній космос, а в перспективі вийти на міжнародне співробітництво у сфері астероїдно-кометної безпеки. Давайте зробимо разом», — цитує агентство виступ Рогозіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Також глава «Роскосмосу» запропонував створити єдину угруповання супутників дистанційного зондування Землі. «Ми готові вийти на спільний ринок, аж до того, щоб створити спільну групу дистанційного зондування Землі. Разом ми зможемо багато чого», — додав Рогозін.

Також він заявив, що Китай ділиться з Росією відомостями про конструюванні космічної ракети-носія надважкого класу, яку РФ планує запустити в 2028 році.

«Зараз наші китайські друзі ведуть з нами переговори і відверто діляться тією інформацією, яка пов’язана зі створенням ракети надважкого класу. Ми приблизно розуміємо параметри цієї ракети, розуміємо корисне навантаження», — цитує агентство Рогозіна.