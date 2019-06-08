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«Співробітник наступив мені на груди»

08.06.2019

«Сотрудник наступил мне на грудь»

Опубліковано відео, як Іван Голунь показує сліди грубого поводження поліції

Спеціальний кореспондент «Медузи» Іван Голунь, підозрюваний у виробництві та збуті наркотиків, продемонстрував подряпини і синці на спині і поскаржився на грубе поводження поліції. Як розповіла член Ради з прав людини Єва Меркачева, журналіст сказав, що поліцейські двічі вдарили його кулаком по голові і один раз встали на грудну клітку, але слідів цього вони не зафіксували. Про це повідомляється на сайтесовета.

Сам Голунь продемонстрував відео Mash подряпини на спині, додавши, що «співробітник в пориві чого настав [йому] на груди», але слідів від цього не залишилося, тільки «хворобливі відчуття».

«Коли я просив надати мені адвоката, у мене були якісь сутички з оперуповноваженими. Сьогодні приїжджала бригада швидкої допомоги, яка зафіксувала якісь удари, синці і так далі», — сказав у відео журналіст. На початку зйомки він був прикутий наручниками до поліцейського.

Меркачева додала, що Рада з прав людини звернувся до столичної прокуратури та ГУ МВС Росії по Москві з проханням провести перевірку законності і обґрунтованості дій поліцейських при затриманні, а також взяти справу під свій контроль. Представники керівництва столичного главку після зустрічі з Голуновым запевнили Меркачеву, що перевірка службою власної безпеки вже почалася.

Інформацію про перевірку підтвердив Znak.com відповідальний секретар ОНК Москви Іван Мельников. Також він додав, що, згідно з поясненнями самого Голунова, він отримав садна на спині, коли «відмовився виконувати вимоги співробітників поліції в медустанові, куди його доставили для проходження необхідних аналізів».

За словами Мельникова, Голунову пропонували їжу і питво, але він відмовлявся, щоб уникнути провокацій і тому що з-за стресу не хоче їсти. «Ми попросили, незважаючи на те, що він не хоче їсти, оперативно передати Голунову їжу від родичів через адвокатів», — сказав прес-секретар московської ОНК.

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Запобіжний захід Голунову планують обрати завтра, 8 червня, о 9:00, повідомив голова міжнародної правозахисної групи «Агора» Павло Чиков з посиланням на адвоката затриманого Дмитра Джулая.

 

 

Нагадаємо, стосовно Івана Голунова порушили кримінальну справу за статтею 30 статті 228.1 КК РФ («Замах на незаконні виробництво, збут або пересилання наркотичних засобів»). У «Медузі» пов’язують переслідування Голунова з його професійною діяльністю.

Раніше в ГУ МВС по Москві визнали, що тільки одна з дев’яти опублікованих на сайті фотографій зроблена в квартирі Голунова. Інші знімки зроблені під час оперативних заходів по припиненню діяльності групи осіб, які займаються збутом наркотиків в Московському регіоні, на зв’язок з якої перевіряється затриманий.

 

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