Чим яскравіше світ, тим важче Росії

Збулася мрія ідеологів державності: багатополярність планети зростає на очах. І кожен її успіх обертається втратами для нашої країни.

Рік тому я написав про те, що багатополярний світ, всупереч сподіванням наших зовнішньополітичних мислителів, від Примакова до Лаврова, Росії невигідний.

В епоху так званої однополярності, коли американці вели себе як вожді і якщо не всього людства, то принаймні його половини, пристойно влаштуватися на планеті було куди простіше. Хоча б з причини стійкості правил гри. Сполучені Штати старанно несли тягар супердержавности, розуміли, що за неї треба платити, і заради світового порядку поступалися не тільки друзів, але часто і конкурентам. Китайцям, наприклад.

У нинішньому десятилітті все це стало розсипатися. І з особливою швидкістю — останні пару років. Ніколи ще на подієвої карті світу не з’являлося стільки нових фарб разом. Путінська Росія почала, не озираючись ні на кого, грати за власними правилами однією з перших. Так був здобутий Крим. Але сьогодні держав-гравців, з яких кожна сама собі голова, стало багато.

Саме багатозначне, що однією з них стала трамповская Америка. Економічна війна з Китаєм або, припустимо, нафтовий бойкот Ірану — це заходи, здійснювані нею без згоди друзів і партнерів. Навпаки, усупереч їхнім голосінь. Думка про те, що тепер кожен за себе, оволодіває умами на всіх континентах, нехай і з різною швидкістю.

Що це дає Росії?

По-перше, додаткову порцію непередбачуваності. Нафтова ціна раптом падає з $70 до $60 за барель, хоча начебто б повинна була зрости, адже нафтоекспорт Ірану майже перекритий. Але тиск Америки на Китай, ні з ким не узгоджені масштаби якого потрясли світ, призвело до глобальної господарської остраху. Ця бійка без правил зовсім не схожа на обережні маневри трамповых попередників однополярної епохи. І державам-нефтеторговцам, включаючи нашу, залишається тільки спостерігати за цим з боку, зазнаючи збитків і мріючи, що в якомусь із наступних раундів нафтова ціна таким же раптовим порядком полізе вгору.

Але, крім вимушених збитків, наш режим несе і добровільні. Через сварки з Америкою і в очікуванні її санкцій у минулому році доларові державні резерви у величезних масштабах переводилися в юані. При всій повазі до цієї грошової одиниці, свідоме зниження її курсу є одним з головних інструментів в торговельній війні Пекіна з Вашингтоном. Навесні минулого року, в розпал обміну російських доларів на юані, долар коштував менше 6,3 юаня, а зараз він дорожче, ніж 6,9. Тобто велика валютна операція скоротила цю частину російських резервів майже на одну десяту.

При цьому Пекін, зрозуміло, не стане нагороджувати Москву за те, що вона добровільно і зі збитком для себе збільшила свою від нього залежність. Це в однополярному світі молодший партнер наддержави міг очікувати від неї якийсь премії за підтримку. У багатополярному світі панує realpolitik — якщо хтось зіграв невдало і їм можна зневажати, то вже будьте упевнені, їм обов’язково будуть зневажати.

Під цим же кутом треба дивитися і на майбутні поставки російських зенітно-ракетних комплексів С-400 Туреччини та Ірану.

Анкара грає з Москвою і Вашингтоном як кішка з двома мишками: які б в підсумку системи, російські або американські, вона не обрала, це буде зроблено на максимально вигідних для неї матеріальних і політичних умовах. Світ багатополярний, Туреччина більше не васал Америки, але і васалом Росії ця повна сил країна вже точно не стане, скільки б у нас про це ні квохтав телевізор.

Що ж до Ірану, то було б непогано, якби передані через Bloomberg спростування щодо зенітно-ракетної операції з ним виявилися правдою. Плата за військове співробітництво з Тегераном дуже висока і ніякої попередньої оцінці не піддається. Це означало б просто закрити собою тамтешній режим, причому без найменшої надії на гроші і навіть на вдячність. Ісламська республіка по суті своїй нездатна бути нічиїм сателітом і грати в чию-небудь гру, крім власної.

Російським сателітом частково є режим Мадуро. Але дружба з ним — не тільки викидання грошей на вітер. Це ще і прогресуюче розбіжність з країнами важливіші Венесуели — з Бразилією, з Колумбією, з Аргентиною. У кожної з них свої зростаючі можливості, і вести себе біля їх кордонів так, ніби дія відбувається в старому добром однополярному світі, значить забути, що мрії Євгена Максимовича Примакова збулися і кожна велика країна тепер сама собі полюс, а отже здатна на несподівані кроки.

Наймудріше було б наслідувати китайському афоризму про те, що дальньої водою не згасити близької пожежі, перестати дратувати цілий колектив немаленьких держав і, нарешті, надати мадуровский режим самому собі. Чутки про це транслює The Wall Street Journal, і навіть Трамп відтворив їх у себе в Twitter. Але офіційний Кремль тут же все спростував. І тепер ніхто не знає, чи стоять за цим міркування конспірації або готовність продовжувати безвиграшну авантюру.

Можна, звичайно, сказати, що раз вже нині всі проти всіх, то виросла військова сила Росії — як раз і є універсальний аргумент, що відповідає духу нашого багатополярного часу.

Але корисно знати світової розклад. У 2018-му, за підрахунками SIPRI, найвідомішою експертної служби у цій сфері, російські військові витрати ($61 млрд) були шостими в світі і склали 3,4% світових ($1,8 трлн). Допускаю, що SIPRI чогось недоучел і фактичні витрати досягли $70-80 млрд (4% світових). У цьому випадку наша країна не шоста, а третя.

Проте навіть якщо і так, російські витрати все одно безнадійно відстають від американських ($649 млрд) і китайських ($250 млрд). Тільки за минулий рік світові воєнні витрати зросли на півсотні мільярдів доларів. Більше половини цього приросту припала на США, більше чверті — на Китай. Нарощувати свій військовий потенціал у таких масштабах Росія не може в принципі — не ті розміри економіки.

Знання цього мало б до пошуків більш скромної ролі на планеті, ніж була у СРСР, навіть і при збереженні глобального американоцентризма в дусі 90-х і нульових. А вже в сьогоднішньому многокрасочном і багатополюсному світі — тим більше. Намагатися утримати якісь зачіпки на всіх континентах — значить не розуміти, що сильних і зухвалих гравців в світі все більше, і ймовірність наступити на ноги комусь із них, а то і відразу декільком, весь час зростає.

Азартна гра в великодержавність в сьогоднішній світовій атмосфері, по-перше, незграбно ризикована і збиткова, а по-друге, все виразніше злить пересічних людей. Тим сильніше вражає наркотичну пристрасть до неї вищого начальства.