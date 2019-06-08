Зеленський зібрав деяких журналістів у лісі на закриту зустріч: зміст розмов невідомий

У п’ятницю, 7 червня, президент України Володимир Зеленський провів закриту зустріч з представниками медіа в заміській резиденції «Залісся». Зміст розмов гості не розголошують.

Зеленський зібрав деяких журналістів у лісі на закриту зустріч: зміст розмов не розголошують

Про це пише «112 Україна».

Своїми враженнями від зустрічі представники українських ЗМІ поділилися в Facebook.

Варто відзначити, що зміст розмов гості не розголошують, адже зустріч проводилася у форматі офф-рекордс.

За словами шеф-редактора Detector Media Наталії Лігачової, на зустрічі були присутні багато співробітники Адміністрації президента, включаючи прес-секретаря Зеленського Юлію Мендель.

«…Я отримала від цієї зустрічі досить багато інформації про мотиви, дії і команду нового президента. Були практично всі співробітники АП з його команди, і це було цінно, так як можна було подискутувати про наболіле досить щільно з ними, і всі вони були налаштовані на конструктивний діалог. Ми отримали всі контакти і запевнення вести діалог і з журналістами, і з громадянським суспільством постійно. Ловимо на слові», — написала Лігачова.

Вона зазначила, що у «неформальності» є свої переваги, проте «хотіла б зустріч в іншому форматі».

Як повідомила голова наглядової ради «Суспільного» Світлана Остапа, Зеленський пообіцяв журналістам дати прес-конференцію за підсумками перших 100 днів свого президентства.

«Крісла-мішки на галявині, шаурма, фрукти/полуниця, вино/каву/чай. Розмова офф-рекордс. Про ситуації в країні його очима і плани. Журналісти, як завжди, задавали багато питань. Я запитала, коли він дасть прес-конференцію, щоб був рівний доступ до глави держави всіх журналістів. Не дуже впевнено сказав, що дасть на 100 днів президентства. Подивимося», — поінформувала Остапа.

Журналіст проекту «Схеми» Михайло Ткач розповів, що йому вдалося потрапити лише на останні 15 хвилин зустрічі Зеленського з представниками медіа.

«Що можу сказати — ті хто плазував перед Порошенком, намагаються зарекомендувати себе і перед Зеленським. Схоже, з надією, що їх кращі якості будуть актуальні і в ціні і при цій владі. Не дивно, що ті, хто протягом останніх п’яти років, з одного боку, створювали ілюзію свободи слова, а з іншого тиснули на незалежних журналістів в унісон з владою, не пішли разом з командою Петра Порошенка та як один генпрокурор продовжують демонструвати свою важливість, неупередженість і незамінність», — написав Ткач.

Водночас журналіст проекту Bihus.Info Максим Опанасенко зазначив, що дізнався про зустріч з президентом з «радісно-щенячих постів коллег». Він також поставив риторичне запитання щодо принципу, за яким в АП вирішили одних журналістів запрошувати, а інших — ні.

«А за яким принципом запрошували журналістів до Зе? Алфавіт? Аудиторія? Просто цікаво… Я ніколи не мав ілюзій щодо своєї ваги в професії. Але все ж», — написав Опанасенко.

Судячи з опублікованих фотографій, на неформальній зустрічі з президентом були присутні шеф-редактор інтернет-видання Lb.ua Соня Кошкіна, головний редактор інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко, головний редактор «РБК-Україна» Сергій Щербина, головний редактор інтернет-видання «Гордон» Олеся Бацман, колишній гендиректор телеканалу «112 Україна» Єгор Бенкендорф, генпродюсер телеканалу NewsOne Василь Голованов, голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко та інші представники українських медіа.

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