Ну як не схилитися перед Китаєм?

Вождь КНР, мабуть, відчув особливе почуття, бачачи, як російські гостеприимцы співають йому хвалу на тому самому місці, де Мао колись визнав верховенство Сталіна.

Державний візит в Росію голови Сі Цзіньпіна мав, звичайно, і ділову сторону. Однак почну з протокольною. За моєю суб’єктивною оцінкою, вона вражає сильніше.

Багато хто звернув увагу, що панди Дін-Дін і Жуі, які прибули в свиті глави Китаю, удостоїлися у нас прийому, який зазвичай надають лише самим знатним особам. Але це якраз нормально. Високі гості тимчасово вселилися в Московський зоопарк зовсім не в якості подарунка (їх китайської прописки ніхто не відміняв), а в «знак особливої поваги, довіри до Росії», як сказав Володимир Путін. Це «два посланника китайсько‑російської дружби», уточнив Сі Цзіньпін. Наданий їм шану — справа природна.

Більш значна протокольна щедрість була виявлена якраз на інших ділянках.

Її кульмінацією став вечір, присвячений сімдесятиріччя встановлення дипломатичних відносин між Росією і Китаєм.

Безперечно, сімдесятиріччя має місце. З двома уточненнями.

По-перше, до ювілею ще чотири місяці. Голова Мао проголосив утворення Китайської народної республіки не в червні, а 1 жовтня 1949 року. День Радянський Союз визнав КНР, і від цієї дати йде відлік дипломатичних відносин нашої держави з Китайською народною республікою. Але не з Китаєм як таким.

І це друге уточнення. На сайті російського посольства в Пекіні висить перелік послів і посланців Росії (російської Імперії, СРСР і нинішньої нашої Федерації) в Китаї, веде свій початок з середини позаминулого століття. Царизм мав дипломатичні відносини спочатку з імперією Цінів, а потім (з 1913-го) з Китайською республікою. А Радянський Союз, хоч і з перервами, але підтримував у 1920-х, 1930-х і 1940-і роки дипломатичні зв’язки з режимом Чан Кайши і навіть уклав з ним договір про дружбу і союз у 1945-му, річниця якого чотири роки тому була простодушно відзначена нашими державними медіа-ресурсами.

Допускаю, що в Пекіні зараз бачать в цьому простимі грішки минулого, на які можна подивитися крізь пальці, якщо Москва докладе старання їх виправити.

Старання, як бачите, додані. Відлік відносин почали з того року, який рекомендований, а святкування ювілею шанобливо приноровили не до історичної дати, а до графіку міжнародних візитів голови Сі.

І ще більш важливе, хоч і менш яскраве нашій публіці в очі. Ювілейний вечір був влаштований у Великому театрі, де 21 грудня 1949-го відзначали інше сімдесятиріччя з дня народження Йосипа Сталіна. Приїхав у Москву голова Мао сидів у президії на почесному, але, звичайно, на першому місці серед інших учнів і сподвижників вождя народів.

Думаю, з особливим почуттям Сі Цзіньпін виголосив у Великому театрі тактовне своє слово: «Сімдесят років тому голова Мао Цзедун вперше відвідав СРСР і знаменитий Великий театр, став свідком відкриття нової сторінки в історії китайсько-радянської дружби…»

Сьогодні на цих сторінках Китай, зрозуміло, йде першим.

Немає потреби переказувати зміст переговорів наших вождів і тонкощі підписаних ними трьох десятків документів. Це вже розібрано у всіх подробицях. Згадаю лише два принципових пункту.

«Вироблені наступні базові принципи, якими Сторони керуються у своїх двосторонніх відносинах: взаємна повага, рівність і довіра… відмова від встановлення союзницьких відносин, конфронтації і ненаправленість проти третіх сторін…»

Китай підкреслює, що НЕ є союзником Росії і НЕ стане підтримувати її в нинішніх численних конфліктах з третіми сторонами». Це з спільної заяви про розвиток відносин всеохоплюючого партнерства та стратегічного взаємодії, що вступають у нову епоху».

І звідти ж: «Російська Сторона підтримує ініціативу „Один пояс, один шлях“. Китайська Сторона підтримує просування інтеграційних процесів у рамках Євразійського економічного союзу». Тобто Росія буде допомагати Китаю в практичному створенні транспортного коридору в Європу, вигідний Росії чи ні. А Китай натомість висловлюється добрим словом про «інтеграційних процесах» країн ЄАЕС з Росією.

На практиці це виглядає так.

У першому кварталі 2019-го року оборот зовнішньої торгівлі склало $157,4 млрд — на рівні річної давності. У тому числі оборот із країнами ЄС знизився за рік на 3,8%, залишившись найбільшим ($68,4 млрд), з Китаєм зріс на 3,4% (до $24,9 млрд), а з країнами ЄАЕС обвалився на 7,3% (до $12,4 млрд).

Тобто Європа залишається і ще надовго залишиться головним торговим партнером Росії. Китай плавно, але неухильно освоює російські нафтогазові і аграрні ресурси. А ЄАЕС, незважаючи на всі московсько-пекінське до нього співчуття, продовжує відступати перед тим же Китаєм з російського ринку.

При цьому матеріальна залежність Росії від КНР поки ще не є критично великою. На Китай припадає лише одна шоста російської зовнішньої торгівлі, так і по інших лініях залежності він, швидше за все, ще не стала гегемоном. Але рух по цьому шляху йде, і продовжувати його доводиться з розумінням, що сам-то далекосхідний гігант критично залежати від Росії не буде ніколи — з його втридорога більшої зовнішньої торгівлею, вшестеро більшою економікою, вчетверо великими військовими витратами і глибоко свідомим небажанням розділяти з нашою державою будь-які труднощі.

Однак шанобливо схилятися перед Китаєм нашому начальству доведеться і надалі. А що ще робити, якщо з усіма іншими посварилися так всерйоз і надовго?