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Ну як не схилитися перед Китаєм?

08.06.2019

Ну как не склониться перед Китаем?

Вождь КНР, мабуть, відчув особливе почуття, бачачи, як російські гостеприимцы співають йому хвалу на тому самому місці, де Мао колись визнав верховенство Сталіна.

Державний візит в Росію голови Сі Цзіньпіна мав, звичайно, і ділову сторону. Однак почну з протокольною. За моєю суб’єктивною оцінкою, вона вражає сильніше.

Багато хто звернув увагу, що панди Дін-Дін і Жуі, які прибули в свиті глави Китаю, удостоїлися у нас прийому, який зазвичай надають лише самим знатним особам. Але це якраз нормально. Високі гості тимчасово вселилися в Московський зоопарк зовсім не в якості подарунка (їх китайської прописки ніхто не відміняв), а в «знак особливої поваги, довіри до Росії», як сказав Володимир Путін. Це «два посланника китайсько‑російської дружби», уточнив Сі Цзіньпін. Наданий їм шану — справа природна.

Більш значна протокольна щедрість була виявлена якраз на інших ділянках.

Її кульмінацією став вечір, присвячений сімдесятиріччя встановлення дипломатичних відносин між Росією і Китаєм.

Безперечно, сімдесятиріччя має місце. З двома уточненнями.

По-перше, до ювілею ще чотири місяці. Голова Мао проголосив утворення Китайської народної республіки не в червні, а 1 жовтня 1949 року. День Радянський Союз визнав КНР, і від цієї дати йде відлік дипломатичних відносин нашої держави з Китайською народною республікою. Але не з Китаєм як таким.

І це друге уточнення. На сайті російського посольства в Пекіні висить перелік послів і посланців Росії (російської Імперії, СРСР і нинішньої нашої Федерації) в Китаї, веде свій початок з середини позаминулого століття. Царизм мав дипломатичні відносини спочатку з імперією Цінів, а потім (з 1913-го) з Китайською республікою. А Радянський Союз, хоч і з перервами, але підтримував у 1920-х, 1930-х і 1940-і роки дипломатичні зв’язки з режимом Чан Кайши і навіть уклав з ним договір про дружбу і союз у 1945-му, річниця якого чотири роки тому була простодушно відзначена нашими державними медіа-ресурсами.

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Допускаю, що в Пекіні зараз бачать в цьому простимі грішки минулого, на які можна подивитися крізь пальці, якщо Москва докладе старання їх виправити.

Старання, як бачите, додані. Відлік відносин почали з того року, який рекомендований, а святкування ювілею шанобливо приноровили не до історичної дати, а до графіку міжнародних візитів голови Сі.

І ще більш важливе, хоч і менш яскраве нашій публіці в очі. Ювілейний вечір був влаштований у Великому театрі, де 21 грудня 1949-го відзначали інше сімдесятиріччя з дня народження Йосипа Сталіна. Приїхав у Москву голова Мао сидів у президії на почесному, але, звичайно, на першому місці серед інших учнів і сподвижників вождя народів.

Думаю, з особливим почуттям Сі Цзіньпін виголосив у Великому театрі тактовне своє слово: «Сімдесят років тому голова Мао Цзедун вперше відвідав СРСР і знаменитий Великий театр, став свідком відкриття нової сторінки в історії китайсько-радянської дружби…»

Сьогодні на цих сторінках Китай, зрозуміло, йде першим.

Немає потреби переказувати зміст переговорів наших вождів і тонкощі підписаних ними трьох десятків документів. Це вже розібрано у всіх подробицях. Згадаю лише два принципових пункту.

«Вироблені наступні базові принципи, якими Сторони керуються у своїх двосторонніх відносинах: взаємна повага, рівність і довіра… відмова від встановлення союзницьких відносин, конфронтації і ненаправленість проти третіх сторін…»

Китай підкреслює, що НЕ є союзником Росії і НЕ стане підтримувати її в нинішніх численних конфліктах з третіми сторонами». Це з спільної заяви про розвиток відносин всеохоплюючого партнерства та стратегічного взаємодії, що вступають у нову епоху».

І звідти ж: «Російська Сторона підтримує ініціативу „Один пояс, один шлях“. Китайська Сторона підтримує просування інтеграційних процесів у рамках Євразійського економічного союзу». Тобто Росія буде допомагати Китаю в практичному створенні транспортного коридору в Європу, вигідний Росії чи ні. А Китай натомість висловлюється добрим словом про «інтеграційних процесах» країн ЄАЕС з Росією.

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На практиці це виглядає так.

У першому кварталі 2019-го року оборот зовнішньої торгівлі склало $157,4 млрд — на рівні річної давності. У тому числі оборот із країнами ЄС знизився за рік на 3,8%, залишившись найбільшим ($68,4 млрд), з Китаєм зріс на 3,4% (до $24,9 млрд), а з країнами ЄАЕС обвалився на 7,3% (до $12,4 млрд).

Тобто Європа залишається і ще надовго залишиться головним торговим партнером Росії. Китай плавно, але неухильно освоює російські нафтогазові і аграрні ресурси. А ЄАЕС, незважаючи на всі московсько-пекінське до нього співчуття, продовжує відступати перед тим же Китаєм з російського ринку.

При цьому матеріальна залежність Росії від КНР поки ще не є критично великою. На Китай припадає лише одна шоста російської зовнішньої торгівлі, так і по інших лініях залежності він, швидше за все, ще не стала гегемоном. Але рух по цьому шляху йде, і продовжувати його доводиться з розумінням, що сам-то далекосхідний гігант критично залежати від Росії не буде ніколи — з його втридорога більшої зовнішньої торгівлею, вшестеро більшою економікою, вчетверо великими військовими витратами і глибоко свідомим небажанням розділяти з нашою державою будь-які труднощі.

Однак шанобливо схилятися перед Китаєм нашому начальству доведеться і надалі. А що ще робити, якщо з усіма іншими посварилися так всерйоз і надовго?

 

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