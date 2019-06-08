Мухлеж не пройшов

У п’ятдесяти регіонах країни не виконаний указ Путіна щодо підвищення зарплат медпрацівникам. І погані новини цим не обмежуються.

За сім років дії «травневих указів президента до повідомлень про те, що зарплати ростуть не так, як мали б, усі вже звикли. Так ніхто і не особливо вірив ні в якій прорив. А між тим ці укази вже змінили наше життя. І зовсім не на краще.

Сама ідея підвищення зарплат бюджетникам простим волевиявленням президента, звичайно, фантастична. Чи можна вигадати щось абсурдніше? Вдумайтеся: глава держави зобов’язує державні установи платити державним працівникам більше. При цьому зарплати в цих установах нараховуються не аби як, а виходячи з тарифів, затверджених ж державними відомствами.

Здавалося б, ну збільшити тарифи настільки, наскільки потрібно, щоб медики і педагоги отримували горезвісну середню зарплату. Навіщо цей цирк з указами? Але це ж грошей треба десь взяти. А так наказали багатіти — і все.

Хоча ні, не все. Адже держава пригрозило ще: не виконаєте, буде вам а-та-та. З таким же успіхом можна видати указ, який зобов’язує сонце світить цілодобово. Для вірності добре світило чим-небудь застрахати.

Але це сонцю все одно, а на місцях почали викручуватися. Навчилися маневрувати зарплатними фондами та штатними розкладами. Зрозуміло, що найпростіше — підвищити зарплати за рахунок збільшення навантаження. Бюджетник, який працює на одну ставку, — зникаючий вид. Благо розкидати на медсестер побільше чергувань на вчителів побільше уроків нескладно — співробітників завжди не вистачає.

До речі про брак кадрів. Явище це традиційно пояснюється небажанням фахівців йти в бюджетну сферу. До цього всі звикли як до чогось ніби очевидного. Однак насправді ситуація складніша.

Бажаючі є, але не всі з них бажані. Вже відмовляють молодим — у них ні стажу, ні категорії, а стаж і категорія впливають на зарплату і, відповідно, на зарплатну статистику установи. Відмовляють сумісникам — з’ясовується, що вони теж псують статистику. Відмовляють тим, хто не готовий відразу звалити на себе півтори ставки. Тобто люди як би і потрібні в галузі, а взяти їх не можуть. Інші адміністрації поліклінік, лікарень, шкіл і дитячих садків вже начебто унтер-офіцерських вдів — самі себе січуть. Це не скрізь, звичайно, але подекуди практикується. Такі наслідки популістських вимог влади.

Як би те ні було, за рахунок різних нехитрих маніпуляцій формально десь щось росте. У лікарів і педагогів цифри у зарплатних квитках боязко підтягнулися. У медсестер не особливо, але, напевно, скоро і на їхній вулиці буде свято. Так багато думають. Проте не багато хто цьому радіють.

Пішла навіть якась дивна громадська хвиля, ніби у бюджетників все занадто добре, і годі вже їх, нахлібників, раскармливать — мовляв, менеджери з продажу і операціоністка в банках взагалі по десять годин на день працюють, а отримують стільки ж або менше. І це обурення — теж проблема. Адже розкол суспільства до добра ніколи не доводив.

Обуреним намагаються пояснити, що заздрити нема чому, що орати на двох ставках ні вчителя, ні медика не корисно. Обиватель посміхається: йому хтось розповів, що ставка вчителя — це 18 уроків в тиждень, і в два часа дня педагог вже вдома чаї попиває. Тільки ось в ставку входить ще стільки ж ненормованих годин — на підготовку до уроків, на заповнення паперів, на участь у семінарах, конференціях, підвищення кваліфікації.

Те ж саме у медиків— годин, що відводяться на роботу з пацієнтами, і є час на підготовку звітності, наради, семінари і знову-таки підвищення кваліфікації. Якщо все скласти, вийде стандартна 40-годинний тиждень. Помножимо на півтора, і тиждень вже 60-сервіс.

Тепер питання: хто захоче, щоб його дітей навчав людей, яким колись почитати книгу? Хто не злякається лікуватися у лікаря, якому колись уважно подивитися медичну карту?

А найбільш гострою залишається проблема молодшого та середнього медперсоналу. У деяких регіонах така тарифікація, що навіть працюючи на двох ставках, не побачиш цієї середньої зарплати. Один час у звітах проблему намагалися замазати ненавмисним квартальними преміями (якісь рідкісні цільові вливання все ж траплялися в галузі), але довго обманювати не виходить навіть статистику. І ніякі паси зі штатним розписом вже не допомагають.

У медсестер все ще існують оклади в 5-7 тисяч рублів. В малих містах і селах медсестри змушені набирати по дванадцять добових чергувань на місяць (працювати безперервно 24 години трудовий кодекс забороняє, але в табелі адже все інакше оформлюється). І робиться це, щоб вижити, а не порадувати президента, який наказав більше заробляти.

Порадувати нікого все одно не виходить. А от налякати — запросто.

Втім, до новин про те, як замотані медсестри вводять пацієнтам формалін замість фізрозчину, адже ми теж вже звикли…