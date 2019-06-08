Владивостокцы проти точкового будівництва

Владивосток виявився нічим не гірше Єкатеринбурга, в якому намагалися побудувати храм на місці скверу, в якому люди любили проводити своє дозвілля.

Майже схожа ситуація відбувається і з мешканцями будинків: Надебаїдзе 1 і Херсоновской 8, які близько півроку протестують проти будівництва багатоповерхового будинку між своїми будинками. Забудовник ТОВ “Владстройзаказчик” взяв під забудову ділянку з кадастровим номером 25:28:030002:187, площею 37 соток, на якому планується звести будинок в 23 поверхи, 2 з них повинні бути підземною парковкою на 100 місць, перший поверх віддається під комерційну діяльність, а решта 20 будуть вміщати в себе 180 квартир.

Мешканці, дізнавшись, що поруч з ними будуть проводитися будівельні роботи вирішили не мовчати, а намагатися протистояти забудові. Писали в різні інстанції з проханням пояснити, яким чином було отримано дозвіл на забудову “зеленого п’ятачка”, між будинками. Мітингували спільно з мешканцями Тихвінської, проти вирубки лісу, на місці якого хочуть побудувати житловий комплекс і дитячий сад.

На цих 37 сотках знаходяться 3 дитячі майданчики, зі схилу взимку катаються діти, гуляють матусі з колясками. Зрештою люди дивувалися, чому замість того, щоб облагородити територію для жителів будинків, зробити гарне місце для відпочинку, вони повинні спостерігати як все насадження знищують заради того, щоб новобуд загороджував їм сонячне світло. А від діяльності будівельників летіла пил і бруд, яка отже в достатній кількості летить з 92-го заводу і від проїжджаючих повз великовантажних автомобілів.

При цьому в адміністрації стверджують, що забудовник ТОВ “Владстройзаказчик”, зібрав всі необхідні документи і пройшов всі інстанції, підтверджує начальник управління містобудування та архітектури Алла Шестрикова.

Виконуючий обов’язки голови Владивостока Олег Гуменюк обіцяв посприяти у скасуванні прийнятого рішення про забудову. В результаті були суди і закінчилося все тим, що будувати можна, а насадження чіпати не можна. Звичайно, чого ще можна очікувати від буржуазного права?

Забудовнику це не завадило звести навколо території залізний паркан. Жителі стали вішати на нього малюнки своїх дітей, в яких містяться заклики про припинення черговий точкової забудови, вирубки дерев. Був епізод, коли жінкам довелося відстоювати обгороджену площу. Матусі з колясками перегородили дорогу автокрана, який привіз битовку для розміщення буд-техніки або робочих. Йому нічого не залишалося, як розвернутися і просто виїхати. Але крапку в цій історії так і не поставлена.

Також страждають від точкового будівництва Надебаїдзе 17, де незаконно хочуть побудувати черговий супермаркет, жителі Первомайського району, Черемхового 4а, 6а, Херсоновская 4, 6, 8, де планує звести житловий комплекс ТОВ “Аврора-Буд”, наплювавши думки мешканців, вулиці Прапорщика Комарова, Уткинская, Нерчинская і т. д.

Скрізь, що стосується точкових забудов, за фактом одні і ті ж проблеми.

Держава як інструмент, в руках капіталістів і олігархів з його законодавством та правоохоронними органами дозволяють великому власнику діяти в своїх приватних інтересах — прибутку і рентабельності, нехтуючи інтересами жителів.

Більшість населення ще “вірить” в те, що звернення до буржуазного чиновнику зі своєю “слезницей” може що-небудь змінити. Що є ще “добрий пан” в адміністрації, який почує благання “простих людей” і все відразу виправить. Але таке буває тільки у рік виборів і в обмеженій кількості для підняття особистого іміджу, цих панів.

Відхід від “міщанського сну” — єдиний спосіб для людей об’єднатися, з часом їх буде достатньо, щоб усунути капіталізм. Адже люди не хочуть і не можуть бути затиснутими в капіталістичних лещатах вічно! Бажання бути повноцінними членами суспільства пересилить страх, перед козачої нагайкою, нацистським берцем або поліцейським кийком.

Автор: Агнеса Б. (Далекий Схід)

Від редакції:

Як правильно пишуть товариші з Далекого Сходу — сплять наші співгромадяни наяву. І бачать сни про те, як їм допомагає добрий цар». Завдання комуністів: “розбудити” їх у реальному житті, а неусвідомлений протест направити в русло класової боротьби: пояснюючи в чому причина бід сучасної Росії, пропонуючи варіанти їх вирішення, організовуючи “робочі групи по всій країні. Все для подальшої ліквідації буржуазної ОЕФ і проголошенням соціалізму, як першого етапу “світанку людства”.