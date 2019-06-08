В Україні сталася перша смертельна ДТП за участю Tesla, – ВІДЕО ФОТО

У п’ятницю, 7 червня, під Києвом сталася серйозна ДТП за участю найдорожчого електрокара. На 77 кілометрі траси Київ-Житомир кросовер Tesla Model X влетів в ГАЗ дорожньої служби.

Компанія з трьох осіб їхала на захід в Житомир, який присвячено електрокарам.

Фото: kiev.informator.ua

“Водій і пасажир електрокара, який сидів ззаду, стверджують, що комунальники від’їжджали назад правою смугою і це стало причиною аварії. Обидва чоловіки з Tesla не постраждали”, – повідомляє “Інформатор”.

Фото: kiev.informator.ua

Пасажирка, яка сиділа на передньому сидінні Tesla, від отриманих травм загинула ще до приїзду медиків. Удар припав на її сторону. Дівчині було близько 30 років.

“Це перший випадок в Україні, коли в аварії загинув хтось у салоні Tesla. За словами водія, автопілот в цьому кросовері в момент зіткнення був вимкнений”, – зазначає видання.

Через ДТП на трасі з Києва до Житомира вишикувалася величезна пробка. На місці працювала дорожня поліція і слідчо-оперативна група. Обставини з’ясовуються.

Нагадуємо, що новий сервіс UberGreen, презентація якого відбулася 21 березня в Києві, розпочинає свою роботу з 200 електромобілів, які вже вийшли у рейси на вулиці столиці України.

Фото: kiev.informator.ua

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