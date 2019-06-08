Орєшкін висловився проти контролю над комерційними банками ЦБ

ЦБ РФ, регулятор російського банківського ринку, не повинен володіти комерційними банками – це конфлікт інтересів, вважає глава Мінекономрозвитку Максим Орєшкін.

ЦБ володіє контрольним пакетом у найбільшої кредитної організації країни – Ощадбанку. Крім того, через Фонд консолідації банківського сектора ЦБ контролює кілька банків, які підпали під санацію.

“Я взагалі вважаю, що ЦБ не повинен володіти комерційними банками. Не може одна організація регулювати, наглядати і ще володіти активами – це неправильно”, – цитує Орєшкіна “Інтерфакс”.

“У нас в останні роки велика одержавлення відбувається в банківському секторі. Центральний банк у нас, так виходить, головний пропонент збільшення частки держави в економіці. Ми вважаємо, що банківська сфера – це сфера, де повинно бути більше конкуренції і більше приватного капіталу”, – заявив Орєшкін в кулуарах ПМЕФ.