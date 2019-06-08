Названо спосіб боротьби з невиліковним раком

Вчені Каліфорнійського університету Сан-Франциско знайшли новий спосіб лікування злоякісних пухлин, які не піддаються звичайній терапії.

Про це пише Хроніка.інфо.

Приблизно 50 відсотків випадків раку виникає через порушення в сигнальних шляхах, що контролюють ріст клітин. Одним з таких шляхів є MAPK / ERK, який грає важливу роль в зростанні злоякісних новоутворень. Він здійснюється через складний каскад взаємодіючих білків. Запуск каскаду відбувається, коли з білковими рецепторами із зовнішнього боку клітки зв’язується сигнальне з’єднання. В результаті на внутрішній поверхні мембрани клітини активується білок RAS, який передає сигнал на білок RAF, і далі на MEK і MAPK. В результаті активується широкий спектр програм, націлених на зростання і розмноження клітин.

Регуляторні білки NF1 утримують активність MAPK / ERK в межах здорового діапазону. Однак мутації, що відбуваються в генах, які кодують компоненти сигнального шляху, можуть привести до інтенсивного росту клітин і розвитку пухлини. Багато спроб розробки препаратів, націлених на MAPK / ERK, зазнали невдачі через те, що в злоякісних тканинах існують обхідні сигнальні шляхи, а самі дефектні білки майже не взаємодіють з лікарськими речовинами.

Згідно з однією з гіпотез, мутації роблять компоненти занадто чутливими до хімічних сигналів. Щоб перевірити її, вчені використовували експериментальне з’єднання RMC-4550, яке пригнічує активність білка SHP2. Показано, що SHP2 обумовлює активацію рецепторними білка молекули RAS. Результати тестування препарату на культурах ракових клітин, в яких були мутації в генах NF1 і інших важливих компонентів, продемонстрували, що пухлини зупиняли свій ріст.

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