Як влаштований сміттєвий бізнес Москви

Після сміттєвих бунтів, які пройшли в Підмосков’ї в 2018 році, тут були закриті кілька звалищ і полігонів — і Москві стало нікуди дівати сміття. Вже розпочато будівництво полігону «Шиес»в Архангельській області, але цим справа не обмежиться. Як з’ясувала «Медуза», сміття з Москви хочуть звозити в Калузьку область, в інші райони Архангельської області і ще кілька регіонів європейської частини Росії. У Москві для упаковки цього сміття будують три перевантажувальних комплексу, один з них — всередині Третього транспортного кільця, недалеко від метро «Волгоградський проспект». Спецкор «Медузи» Іван Голунь розповідає про плани мерії Москви з вивезення сміття в інші регіони Росії.

940 самоскидів, які ніхто не бачив

За останній рік в Підмосков’ї із-за протестів закрилося кілька великих сміттєзвалищ («Кучино» в Балашисі, «Царево» під Сергієвим Посадом, «Кулаковський» і «Съяново» на півдні області), які щорічно брали близько 1,3 мільйона тонн сміття.

Влітку 2018 року губернатор Підмосков’я Андрій Воробйов говорив, що підмосковні звалища можуть приймати до 4,6 мільйона тонн сміття в рік. Жителі Підмосков’я викидають в середньому 3,8 мільйона тонн побутового сміття та приблизно 1,5 мільйона тонн великогабаритних відходів. У Підмосков’ї працюють близько 20 сортувальних станцій, куди потрапляє близько 880 тисяч тонн сміття в рік.

За даними міністерства екології Московської області, 14 діючих звалищ Підмосков’я можуть приймати лише 3,7 мільйона тонн сміття в рік. Це ледь покриває власні потреби регіону, але на московський сміття — а це ще кілька мільйонів тонн — місця точно не вистачає.

Москвичі щороку викидають майже 8 мільйонів тонн побутового сміття та ще 2,4 мільйона тонн великогабаритних відходів (стара меблі, побутова техніка, сміття після ремонту квартир). У столиці працюють три сміттєспалювальні заводи потужністю не понад 770 тисяч тонн у рік і кілька сортувальних станцій, розрахованих приблизно на 2 мільйони тонн на рік.

Щоб вирішити проблему хоча б частково, московські влади в минулому році виділили 3,4 мільярда рублів на відкриття полігону «Малинки» на території Нової Москви, де щорічно можна було б поховати більше 1 мільйона тонн відходів. Але у зв’язку з початком протестів Сергій Собянін вирішив «законсервувати» будівництво.

В результаті без урахування сміття, що залишилося в межах Москви після сортування, кожен рік за МКАД доводиться вивозити більше 6,6 мільйона тонн твердих побутових відходів (ТПВ). За останні роки були відкриті два полігону у Володимирській області та по одному в Тульській і Смоленської, але за документами вони можуть приймати тільки до 910 тисяч тонн сміття в рік. Залишається ще мінімум п’ять мільйонів тонн сміття. Для вивезення такого обсягу щодня потрібні приблизно 940 самоскидів.

Шість компаній, які за договорами з містом займаються прибиранням сміття, не розкривають інформацію, куди вони вивозять сміття після закриття більшості підмосковних полігонів. При цьому в Підмосков’ї і сусідніх областях останнім часом різко збільшилася кількість скарг на появу нелегальних звалищ.

Благоустрій в обмін на сміття

У середині жовтня 2018 року влада Москви і Архангельської області оголосили про створення экотехнопарка «Шиес». Столичний сміття повезуть на однойменну залізничну станцію на кордоні Архангельської області і Республіки Комі. За заявами чиновників, Шиесе можна буде щорічно поховати близько 500 тисяч тонн відходів протягом 20 років. Як видно з презентації проекту будівництва заводу по сортуванню та переробці сміття в Шиесе не буде. Відходи будуть відправляти залізничним транспортом, у вигляді спресованих брикетів, упакованих в плівку. Автори рекламного ролика проекту приводять в приклад упаковку багажу в поліетиленову плівку — як це роблять в аеропортах.

Проект «Экотехнопарк»

Роман Соколов

Архангельську область обрали тому, що туди ведуть залізничні шляхи, по яких не йде надто багато вантажів. Поки є домовленість про щоденний маршрут з Москви до Шиес вантажного поїзда з 56 піввагонів, розповів «Медузі» джерело в «РЖД». Вантажопідйомність піввагона дорівнює 70 тоннам — таким чином, Москва щорічно може відправляти в Шиес близько півтора мільйонів тонн сміття.

Мешканці сусідніх з Шиесом селищ з початку серпня проводять мітинги і акції протесту. Одним із приводів стала публікація відомчої телеграми «РЖД» про відкриття маршруту Люберці — Шиес для перевезення побутових відходів з Москви. У відповідь на протести столична влада обіцяє вкласти гроші з міського бюджету на ремонт комунальної інфраструктури та благоустрій селищ, розташованих поблизу майбутнього полігону. Також мерія Москви планує розгорнути рекламну кампанію на телеканалах Архангельської області і в соціальних мережах. Зокрема, на нараді чиновників уряду Москви і Архангельської області присутні кілька співробітників ВАТ «Московські інформаційні технології». Ця компанія занимаетсяинформационной підтримкою мерії в соціальних мережах. Саме її співробітники публікували пости і писали коментарі в поддержкупрограммы реновації.

Така увага до мерії Архангельська області пояснюється тим, що крім Шиеса тут можуть побудувати ще кілька полігонів для захоронення столичних відходів.

Як стало відомо «Медузи», ще один полігон збираються будувати в селищі Нименга в 10 кілометрах від берега Білого моря. За словами джерела, знайомого з проектом, экотехнопарк побудують в колишньому кар’єрі ліспромгоспу, неподалік від залізничної станції. За даними Росреестра, ця ділянка належить «РЖД» і може використовуватися «для підприємств залізничного транспорту». Інститут «МосводоканалНИИпроект» планує оголосити тендер на проведення інженерних вишукувань для розробки проектної документації об’єкта «Экотехнопарк „Нименга“»

Сміттєві вибори

Навіть кілька полігонів в Архангельській області не вирішать проблему захоронення і переробки московського сміття. Тому московські чиновники шукають способи подолати опір жителів більш близьких регіонів.

В кінці січня 2017 року в село Міхалі, розташовану в одному з найбільш малонаселених районів Калузької області — Износковском, на снігоходах приїхала делегація з Москви на чолі з керівником столичного департаменту житлово-комунального господарства Гасаном Гасангаджиевым. Вони розповіли, що вибирають місце під будівництво сміттєпереробного заводу. Через тиждень, 5 лютого, пройшов схід місцевих жителів, на якому майже всі вони виступили проти будівництва полігону ТПВ і зажадали не змінювати призначення земель з сільськогосподарського на промислове.

Офіційно питання про зміну призначення земельних ділянок повинні були вирішувати депутати сільської думи. Однак місцеві депутати також не погодилися на зміну призначення земель і відмовилися призначити публічні слухання щодо зміни генплану сільського поселення. Тоді 24 серпня 2017 року районна адміністрація розпустила сільську думу і призначила нові вибори. Також були заборонені будь-які публічні збори, за винятком двох дозволених місць — у райцентрі Износково і в селищі Мятлево, в 45 кілометрах від Михалей.

Напередодні нових виборів, призначених на 27 травня 2018 року, населення села стало стрімко зростати: якщо 1 січня в Михалях жив 131 виборець, то до травня їх кількість зросла до 241 людини. Судячи з протоколу виборчої комісії, навіть там не були готові до такого росту і надрукували лише 230 бюлетенів для голосування. Як з’ясували активісти, більшість нових жителів виявилися прописаними в двох сільських будинках, чиї господарі давно живуть в Москві. Разом з числом виборців зросла і кількість кандидатів. Якщо на минулих виборах на сім місць у думі претендувало вісім кандидатів, то в 2018 році кількість претендентів увеличилосьдо 26 осіб.

Шістьом депутатам минулого скликання виборча комісія відмовила в реєстрації — з-за неточностей в документах. З семи нових депутатів тільки два виявилися прописані в Михалях, а решта — бізнесмени, власники будівельних компаній, зареєстрованих в Москві або Калузі. Головою ради депутатів став житель обласного центру Олексій Тюренков, співробітник одного з підрозділів міністерства економічного розвитку Калузької області.

Незабаром після обрання нові депутати призначили публічні слухання про переведення частини земель під будівництво экотехнопарка «Калуга». За проектом, розробленим «МосводоканалНИИпроект», під створення экотехнопарка буде виділено 1600 гектарів. Там будуть розташовані сміттєсортувальний комплекс, завод з переробки пластику, комплекс з вироблення теплової і електричної енергії та теплиці для вирощування овочів. Однак поки мова йде тільки про перший етап будівництва — створення майданчика для розміщення неутилизуемых відходів 2-5-го класів небезпеки.

Щорічно на полігон в Міхалі планують звозити 1,378 мільйони тонн сміття. Після завершення будівництва сміттєсортувального комплексу обсяг збільшиться до 1,813 мільйона тонн; на полігоні можна буде поховати трохи більше 900 тисяч тонн. Загальна місткість полігону повинна скласти 40,1 мільйона тонн відходів, які передбачається зберігати протягом 46 років. Що станеться з сміттям по завершенні цього терміну, проектувальники не уточнюють. Замовник будівництва экотехнопарка — ТОВ «ПрофЗемРесурс». За даними ЕГРЮЛ, основним власником компанії є ВАТ «Мосводоканал», що належить уряду Москви. Очолює компанію «ПрофЗемРесурс» колишній співробітник департаменту будівництва Москви Олег Панкратов, за сумісництвом заступник директора ТОВ «Технопарк», що орендує землю в архангельському Шиесе.

Архангельська і Калузька області не єдині, де уряд Москви може розмістити побутові відходи. Як розповіли «Медузі» два джерела у столичній мерії, для вивезення сміття розглядаються майданчики ще в кількох регіонах, зокрема в Ярославської і Костромської областях. Переговори про вивезення сміття в ці регіони ведуться, підтвердив «Медузи» і джерело в «РЖД». Проект в Костромській області раніше згадував заступник голови Ради по вивченню продуктивних сил при Мінекономрозвитку РФ Олексій Ситин: «Мені відомо одне місце — це колишня резервна ставка штабу сухопутних військ під Костромою. Там близько 500 квадратних кілометрів в цілому разом з під’їзними шляхами — в тому числі залізничними, — причому є різні варіанти поховання: бункери, відкритий простір і так далі», — стверджує він.

Організація полігону на цій території — проект Міноборони РФ. Торік відомство створило ФГУП «Оборонпромэкология», яке займається проектом зі створення сміттєпереробних заводів на території вільних військових частин. «Переговори з військовими ведуться, але вони мляві і на початковій стадії», — стверджує джерело в уряді Москви.

Комплекс у Бійні

Щоб вивезти сміття з Москви, його треба упакувати і занурити. В ході презентації проекту в Шиесе московські чиновники говорили про будівництво вантажного кластера на території Люберецких очисних споруд в районі Некрасовки. Однак, як вдалося з’ясувати «Медузи», схожі комплекси також будуються в інших московських районах, наприклад в промзонах в Чертаново і на Таганці. Судячи з документів, їх будують ті ж компанії, які займаються створенням нових сміттєвих полігонів в різних регіонах.

23 жовтня інститут «МосжилНИИпроект», що належить мерії Москви, розмістив тендер на розробку проектної документації на вентиляцію для «Виробничого вантажно-розвантажувального кластера», що будується на території покинутої залізничної станції Бійня біля метро «Волгоградський проспект». Від будівельного майданчика майбутнього комплексу до найближчих житлових будинків близько 450 метрів. Згідно з технічним завданням, вентиляція повинна очищати повітря від пилу, аміаку, дигидросульфида, гідрохлориду, бензолу, гексану та інших речовин. Раніше проект вентиляції з аналогічним технічним завданням структури мерії замовляли для іншого вантажно-розвантажувального кластера, розташованого в московському районі Некрасівка. Кореспондент «Медузи», що побував на будівельних майданчиках об’єктів, переконався, що їх розміри на Таганці і в Некрасовке повністю збігаються. За даними Росреестра, в кінці серпня 2018 року АТ «Мосводоканал» передало територію в Некрасовке компанії «Профземресурс», яка займається створенням полігону ТПВ в Калузькій області.

Іван Голунь / «Медуза»

Іван Голунь / «Медуза»

«Медузі» не вдалося знайти контракти на будівництво вантажно-розвантажувальних кластерів на території Москви, а також полігонів ТПВ в Архангельській і Калузькій областях. Утім, дозволу на будівництво об’єктів не виявили і правоохоронні органи. Зате в процесі пошуків з’ясувалося, що будівництвом полігону в Калузькій області і кластера на Таганці, судячи з усього, займається одна організація, близька до мерії Москви.

У Калузькій області з-за відсутності дозвільних документів поліція оштрафувала організацію «ТОВ „Роуд груп“», що веде будівельні роботи. Робітники на будівництві вантажно-розвантажувального кластера на Таганці в розмові з кореспондентом «Медузи» відмовилися сказати назву компанії, але для «зв’язки з керівництвом» дали номер телефону, збігається з контактами «Роуд груп».

Крім того, в архангельському Шиесе робітники розповідали місцевим активістам, що їх найняла на роботу московське ДБУ «Автомобільні дороги» (відповідає за ремонт і утримання вулиць у столиці).

«Роуд груп» була зареєстрована наприкінці 2010 року. Менше ніж через рік роботи компанія виграла найбільший контракт на 522,6 мільйона рублів за програмою заміни асфальту на тротуарну плитку на центральних вулицях міста, ініційованої Сергієм Собяніним. До 2014 року «Роуд груп» стала найбільшим підрядником ДБУ «Автомобільні дороги» щодо заміни асфальту і бордюрного каменю на магістральних вулицях Москви. Як з’ясувало РБК, приблизно третина контрактів ДБУ «Автомобільні дороги» отримує «Роуд груп» і пов’язані з нею компанії. Крім цього, холдинг брав участь у впорядкуванні за програмою «Моя вулиця». Після серії публікацій про РБК «Роуд груп», основним власником цієї компанії стало АТ «Арктика інвест», не розкриває своїх акціонерів.

Велика частина засновників «Роуд груп» зараз займає посади в мерії Москви. Олексій Єлісєєв, якому належало 25% часткою компанії, з 2016 року очолює столичний департамент капітального ремонту — відомство займається програму «Моя вулиця». Олексій Меньшов (володів 25% акцій) займає пост заступника глави ДБУ «Автомобільні дороги». А колишній співзасновник і директор «Роуд груп» 36-річний Михайло Нестеров, за даними ЕГРЮЛ, був першим гендиректором ТОВ «Технопарк», що орендує зараз територію під будівництво полігону в Шиесе.