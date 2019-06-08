Мадуро: американські чиновники наживаються за рахунок цькування Венесуели

Лідер Венесуели Ніколас Мадуро впевнений, що цькування, яка розгортається в Інтернеті проти його країни, зовсім не безкоштовна. Мова йде про твітах, в яких влада США критикують Венесуели. Мадуро переконаний, що за кожне таке повідомлення чиновники отримують по $100 тисяч.

Глава Боліваріанської республіки заявив, що у Штатах у нього є інформатор, який і надав ці дані. Мадуро сподівається, що рано чи пізно в Америці наважаться почати розслідування цього інциденту.

Президент Венесуели також повідомив, що за його інсайдерської інформації, в цькуванні задіяні високопосадовці Америки, серед них – радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон і віце-президент Майк Пенс.

Нагадаємо, на початку цього року на території Боливариана опозиція відкрито виступила проти легітимного президента Ніколаса Мадуро. Лідер опозиції Хуан Гуайдо проголосив себе президентом. Дії опозиції підтримали в США і низці інших країн. Поки Гуайдо не вдалося захопити владу, хоча він вже неодноразово намагався здійснити державний переворот, в тому числі із застосуванням зброї. При цьому лідер опозиції не раз підкреслював, що має намір вдатися до допомоги інших країн для здійснення інтервенції.

Позиція Кремля з цього питання не змінилася: втручатися у внутрішні справи Венесуели не слід, однак Росія виступає на стороні законної влади, тобто чинного президента Мадуро.

У зв’язку з масовими протестами, які досі тривають у Венесуелі, число біженців досягло 4 мільйонів.