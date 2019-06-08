«Нема чого у муках народжувати другу Москви»

Будь-які імперські амбіції в сучасній Росії безглузді, упевнений депутат Володимир Петров.

«Росбалт» продовжує дискусію про можливості розвитку Північної столиці. Чому свідомість жителів та керівництва Росії залишається імперським, застосовна ідеологія «вільних» міст до російських реалій і що потрібно для особливого статусу мегаполісу, в інтерв’ю розповів депутат Законодавчих зборів Ленінградської області, «найвідоміший регіональний парламентарій Росії» Володимир Петров.

— 31 травня було дано старт виборчій кампанії в місті на Неві. Фактично вона йде давно, але оцінки її неоднозначні. У тому числі, через відсутність актуального змісту. Репліка віце-губернатора Любові Совершаевой про те, що Петербург будувався як столиця і наші імперські амбіції повинні бути задоволені, виявилася чи не єдиною про майбутнє міста. Імперський вектор розвитку дійсно досі актуальний для Північної столиці? Або, якщо вже дивитися вглиб історії, сьогодні правильніше було б спиратися на досвід «вільних» міст?

— По суті дійсно говорять мало, і рівень риторики — маленький. Сніг, пил, дитячі садки, травокуры» в Закса — це, звичайно, дуже хвилююче, але до розвитку Петербурга ніякого відношення не має. Місто ж справді особливий, і в деякому роді — занедбаний. Я далекий від розмов про «периферійності» Петербурга, але потенціал міста не розкритий. Дискусії, тим більше широкою, з цього питання немає.

Але природа порожнечі не терпить, і з’являються гротескні порівняння і перебільшення як інструмент риторики. Уездность, периферійність, імперія, вільне місто … В частині уездности і периферійності нам ще є до чого прагнути, а «імперія» або «вільне місто» у класичній термінології — не предмет дискусії, на мій погляд, оскільки утопічні в наших реаліях по суті своїй.

— Навіть на ідеологічному рівні?

Ми живемо в правовому полі — або робимо вигляд. В рамках чинних законів обидві форми не застосовні. З наукової точки зору імперія — це про минуле. Імператор у сучасному світі один, в Японії. Причому, казус в тому, що держава, ним очолюваний, імперією не є.

Імперія в класиці визначення — монархічна держава з опорою на військовий стан. Або колоніальна. Або значуща на міжнародній арені. Держава з ідеологією, що об’єднала різні народи і території в одну державу. Що застосовно до нас, причому, не до Петербургу, а до Росії в цілому?

Якщо спиратися на алегорії, то все застосовно. Якщо на законодавство — то не так вже й багато. Так, Росія значуща на міжнародній арені держава із сильною армією і централізованою владою, у свій час активно прираставшая територіями і об’єднала різні народи в одну державу. З товстим натяком на ідеологію, бо і ура-патріотизм і воцерквленность стають ідеологічною базою країни — такі «віра і корона». Тут ми йдемо прямо по Ніцше — «імперія потребує не в друзях, а у ворогах, тільки так вона стає необхідною».

Але на цьому все. Якщо узагальнити, то до Петербургу все перераховане відношення не має взагалі, лише як до частини «імперії» і колишньої офіційної столиці. Тому зараз сам термін «імперський» сприймається як ретро-анахронізм і тему не розкриває, хоча зміст і зрозумілий. Так що тут краще перейти в площину приростання територіями та історичної ролі міста, який дійсно створювався як столиця імперії, якої Росія у той час була. Зараз доречно говорити про масштаб смисловому і духовному — науковий, військовий, логістичний та культурний центр сильної держави.

— Добре, а «вільний» місто?

— Ідеологія «вільного» міста незастосовна до Росії взагалі. Термін прийшов до нас з Німеччини часів роздробленості і опору владі Риму. Проти кого нам чинити опір і чию владу заперечувати?

Данциг, Кельн або Краків у свій час були вільними муниципиями. Але масштаб сучасного Петербурга явно більше, ніж ці міста. До того ж, в історії немає ні одного приклада, як колишня столиця наддержави перетворювалася в культурну та економічну автономію. Навіть у часи поділу Німеччини Західний Берлін не став повністю вільним містом, як це пропонував Микита Хрущов.

Крім того, в сучасному світі політики працює астрономічний гравітаційний принцип — велике притягує мале. Якщо Петербург отримує автономію, повною мірою незалежним він бути не зможе. Або він залишиться в орбіті Москви — і тоді навіщо ці танці з вільністю? Або він йде по рейках Прибалтики, бере курс на відділення і рве зв’язку з «великою Росією». Обговорювати, що ніхто при такому розвитку подій нічого не виграє, безглуздо, бо це неможливо.

— Ви торкнулися ідеологію. Давайте все ж обговоримо цей момент докладніше — і з точки зору імперії, і вільного міста, і в цілому в контексті Петербурга.

— Про ідеологію взагалі окреме питання. На рівні Росії у нас абсолютно імперська ідеологія і такий же образ думок. І в Північній столиці на глобальному рівні так само. Незважаючи на весь сьогоднішній лібералізм і гуманітарне веганство, Петербург задихнувся від обурення при вербалізації самої ідеї про «здачу» міста нацистам, коли така дискусія кілька років тому була ініційована у вигляді опитування на одному телеканалі.

Якби свідомість керівництва і громадян країни було б не імперським, не стояло б на базі ординської системи приналежності життя громадянина державі, а було б проекцією або лекалом європейських «вільних» міст, то на який день місто був би відданий німцям?Яка в цілому самоідентифікація жителів Петербурга? Імперська — чи ні? Пам’ятаєте, скільки петербуржців проголосували за Путіна рік тому?

— «Втопіть» уже вільний місто в принципі…

— Формат вільних міст виник в протестантській Європі на заході Середньовіччя і початку Нового часу. Дана формація суспільного устрою органічно лягала на ідеї раннього лютеранства. Це взагалі зовсім окрема історія, чудово описана Вебером у книзі «Протестантська етика і дух капіталізму».

— Ось там якраз не про тактичні рішення, а про місію та ідеологію, дуже вдало накладені на економіку…

— Так, саме так. Щоб потрапити в рай, ти повинен багато заробляти і мало витрачати, вести досить аскетичний спосіб життя. Саме така філософія привела до промислової революції в Європі.

До нас це застосовно хоч як-то з точки зору ідеології, по-перше, і законів, по-друге? У нас будівництво трьох храмів у добу — ось і вся ідеологія. Ви, до речі, пам’ятаєте, що в Середні століття «вільними» називали міста, звільнені від влади єпископів і архієпископів? Якщо зовсім недавно ми раділи відновленню храмів, то зараз ми бачимо, що церква вже не тільки духовним і суспільним, але і досить радикальним інститутом соціально-політичного спрямування, з сильною економічною базою, яка при цьому, не про економіку взагалі. Будемо продовжувати?

Ідеологічне наповнення давно шукають. Нічого краще, ніж формула графа Сергія Уварова, «Православ’я, самодержавство, народність», — поки не знайшли. У радянський час самодержавство замінювалося на комунізм. Зараз ми теж знаходимося в парадигмі своєрідного абсолютизму пост-візантійського або ординського спрямування. Ми інертні, патернальны, самоотвержены і завжди в пошуку абсолютної справедливості, яку ніколи не знайдемо.

Навіть комуністична революція, ворожа будь-якої державності, за лічені роки перетворилася в ідеологію обложеної фортеці і міцної вертикалі влади, заснованої на державному насильстві. Скажіть, ну от звідки у нас тут взятися вільним містам? Де в православному містичному свідомості виникне сама думка про вольності? Ми — країна парадоксального мислення. Зовні — ми завжди імперія.

Багато росіян або наприклад англійців працюють гастарбайтерами? Колонізаторами, просвітителями, політемігрантами, дауншифтерами або марнотратників життя — так. Гастарбайтерами — ні. Навіть останній волоцюга має на підкірці імперська свідомість і на відміну від жителів колоній (країн колишнього СРСР) виїхати на заробітки на рік, залишивши сім’ю, не готовий.

Але всередині «вольності» в нас мало. Старець Філофей ще раніше, ніж Уваров, висунув ідеологему про «Третьому Римі». Вся політична традиція Росії спочатку ворожа західної англо-саксонської та протестантської манері. Ми отримали в спадок від стародавньої Візантії не тільки державні символи, але й стиль державного управління. «Боротьба бульдогів під килимом» — це слова Черчіля про політику в Росії, який навряд чи замислювався про генезис такого явища. Влада в Росії завжди наділяється сакральностью, а не транспарентністю.

Не будемо нікого обманювати, що ми така ж Європа, як, припустимо, Нідерланди. Ми — це мікс із Золотої Орди, Візантії та слов’янського нехлюйства, помноженого на схильність до онтологическому пошуку вселенської справедливості від океану до океану. Ми з легкістю можемо запускати космічні кораблі до Юпітера і назад, але з величезною працею здатні змусити себе не кидати недопалки повз урни. Під візантійським впливом ми були холопи чужої віри, під західно-європейським стали холопами чужої думки. Думка без моралі — недоумство, мораль без думки — фанатизм.

— Що з особливим менталітетом петербуржців? Є він чи ні, на ваш погляд?

— Якщо про «вільний» місто як форму державного устрою з відділенням і суверенітетом, то ні, звичайно. Звідки в коллективистском экспансионистском свідомості можуть взятися думки про свідоме самоуничижении до розмірів міста-держави? У Петербурзі можна знайти більше прихильників завоювання або повернення у склад імперії, скажімо, Фінляндії, ніж сумних евроинтегралистов.

— А якщо брати елементами, як від імперії? Тобто брати тільки ідеологію і мислення…

— Тоді Петербург «вільний» місто, звичайно. Колиска революцій і так далі. Ще раз, ми зовні здебільшого живемо абсолютно імперським мисленням. А на рівні частини країни і колишньої столиці колишньої імперії починається вольниця.

Петербург — місто, придуманий і створений імператором-західником, побудований європейцями і в дусі ідей просвітництва. Це не тільки «вікно в Європу». Це «вікно до Європи», витік всієї європейської культури в Росії. Тому ми завжди за свою державу або за свою імперію, частиною якого ми були і є.

Але на рівні нашого міста ми хочемо свободи. Ідеологія «віри і корони» в існуючому вигляді — це не ідеологія Петербурга, і вона нею не буде. На рівні країни ми її переварим, але тут і для себе зажадаємо особливого статусу. І тут не про сепаратизм, а про западническое, кровне, якщо хочете, вольнодумие в рамках рідних імперських пенатів.

— Чудово, ми підійшли до головного. Ми хочемо від «імперії» особливого статусу і статусу живого, луни «столичності». Та не просто аби чого, а великої імперії — як тоді, коли Петербург був її центром. При цьому, будучи містом західним до мозку кісток, ми хочемо більше свободи. Вставте, будь ласка, все в якийсь прикладної концепт. Таке взагалі можливо?

— Будь-які соціально-політичні зміни мирного часу повинні бути спрямовані на покращення якості життя людей. Воно росте завдяки економіці, у якій, як і у ринку, свої закони. Крапка.

Для особливого статусу або потрібен один глобальний проект, або проектів повинно бути декілька. І вони не можуть бути тактикою, їм необхідно жити в якійсь місії. Як тільки виникне місія або маркетингова стратегія, визначаться проекти або їх коло. І тут чергу економіки, яка повинна бути більш вільною.

Місії ж у Петербурга немає. Ми досі бредим і плутаємося у прикметників столиці. Спочатку була столиця, потім колиска революції, потім Північна столиця, Культурна, Кримінальна (і навіть тут був особливий шарм), туристична, наукова і так далі. Зараз яка?

Вже не культурна, не ресторанна, не наукова, не освітня. Не варто себе обманювати. Треба чесно собі зізнатися — ніяка і ні в чому сьогодні не столиця. Інші міста по шматочку щось відкушують, а Москва — на всіх фронтах.

Можна, звичайно, повернути окремі столичні функції — Думу розмістити в Таврійському палаці і отримати на додаток додаткових сто років імперської історії. Але це заходи тактичного спрямування, швидше. Держдуму, правда, ніхто в Петербург не перевезе, і столицею він вже не буде. Парламентської — в тому числі. Тому, перш ніж шукати для Петербурга шлях, потрібно знайти місію. Відповісти позитивно на запитання «чи Зробить Бєглов Петербург greatagain» можна тільки в тому випадку, якщо т.в.о. скаже «Ihaveadream». І «dream» буде не про скріпи.

— Так все-таки потрібно Петербургу повернення саме столичного статусу?

— Петербургу необхідно повернення особливого статусу. А столичного — не потрібно. Більше того, ми столицею або «столичними» бути не хочемо. Та Москвою бути не хочемо. Нема чого у муках і невдало народжувати другу Москви — вже запізнилися, не народимо, не наздоженемо, та й навіщо. Потерпають Дубай, Барселона, Мумбаї, Стамбул і Нью Йорк від того, що вони не столиці? Ні, звичайно. Ще раз — це питання місії. При розумінні місії завжди знайдуться і шляхи розвитку, суть у яких одна — економіка.

— І як же повернути особливий статус? Що Петербургу потрібно? «Силіконова долина» або кладовищі держкорпорацій? Хіпстери чи чиновники? Великий капітал або стартапи?

— Петербург — справді комфортне для життя місто, в якому вирішено досить багато побутових і соціальних проблем. Місто абсолютно комфортний. Жити можна і без особливого статусу, для цього є все. Але не виходить — історія, імперія, вольниця беруть своє.

Плюс давайте не будемо забувати про особливий статус міста для вищого керівництва нашої країни. Можна, звичайно, переказати ще пару держкорпорацій сюди, але системно питання розвитку міста це не вирішить. Ihaveadream. Чому Петербургу не бути імперією розуму, духу і волі? Зі своєю «силіконовою долиною», для якої не потрібні шалені інвестиції в чергове Сколково — місто і так розташовує до роботи хіпстерів, програмістів та інших яйцеголових в кращому розумінні цього слова. Ось вам і імперія розуму. Штучного, в тому числі.

Чи Петербург як особлива туристична зона — раз вже ми так любимо слово «зона». З особливим візовим режимом, з ігровою зоною. Зрештою, чому немає — адже жителі Лас-Вегаса і Макаоне страждають. Зі стимулюючим законодавством для бізнесу, хоч як-то залученого в туристичну сферу. Із створенням абсолютно безбар’єрного для бізнесу середовища. Ось вам імперія свободи, економічної в першу чергу.

Чи Петербург з особливим підходом до розвитку культури і мистецтва. Можна віддати під реновацію територію старого порту і Конюшенну вулицю, і зробити там артпространства, галереї, музеї, театри, книжкові кафе і лавки hand-made. Роздати «житло» маленьким театрам, художникам, підтримувати нові форми мистецтва, інсталяції, вуличне мистецтво у всіх його формах. Відкрити, зрештою, в Петербурзі на одному великому просторі філії всіх ключових музеїв світу. І ось вам імперія духу.

До цього вже підтягнуться трильйон, інвестиції, федеральні гроші, ВСД, багато станцій метро і навіть Арктика. Нам від вільного міста треба взяти любов до свободи — розуму, творчості, думки, економіки. І реалізувати її в колишній столиці Імперії. Всі решта люди і закони ринку зроблять самі. Не варто розтікатися, потрібно ставити реальні цілі. Наприклад, максимальна кількість щасливих людей в нашому місті. Згадайте Ремарка: самий чудове місто це той, де людина щаслива.

— Курт Кобейн якось сказав: «Я люблю проникати в механіку системи, видаючи себе за одного з них, потім повільно починати деградувати всередині імперії». Мені здається, це про вас.

— Схоже. Але Курт Кобейн погано скінчив.