Своїх не кидаємо: Навальний заступається за «наркодилера» Голунова

Вчора стало відомо, що правоохоронним органам вдалося затримати опозиційного журналіста «Медузи» Івана Голунова. Його підозрюють у торгівлі наркотиками. При огляді у кореспондента знайшли близько 4 грамів метилэфедрона, а пізніше, при обшуку в орендованій квартирі – ще п’ять грамів кокаїну.

На захист «наркодилера» тут же кинулися всі опозиційні сили, на чолі яких – одіозний блогер Олексій Навальний. Незважаючи на речові докази, Навальний і купка опозиціонерів закликають звільнити журналіста: організовують пікети і взагалі всіляко намагаються «хайпануть» на цій темі. На думку Навального, Голунь – чергова жертва «кривавого режиму».

Чи Так це насправді і чому за Голунова так активно захищає лідер опозиції? Більше року оперативники спостерігали за діяльністю кореспондента. З’ясувалося, що Голунь продавав наркотики в столичних клубах. Це підтверджують оперативні матеріали, які правоохоронці оприлюднюють разом з результатами експертиз.

Виникає закономірне питання: який інтерес в цій історії у Навального? Відповідь знайти дуже легко. Блогер і його прихильники активно виступали за декриміналізацію легких наркотиків. На думку одного з прихильників Навального Леоніда Волкова, у поліції є більш важливі справи, ніж стежити за тим, як підлітки вирощують у себе на балконі кущ якоїсь трави «для особистого споживання». Та й сам Навальний неодноразово заявляв, що виступає за легалізацію марихуани. Волков і Навальний впевнені: якщо людина попався з «пакетом якоїсь трави», він зовсім не повинен сидіти за це у в’язниці.

Якщо копнути глибше, то спливають ще більш цікаві подробиці. Один з активістів штабу Навального Микита Титов був затриманий за поширення наркотичних речовин. Тітов доставляв наркотики не тільки в межах міста, але і неодноразово поширював їх через передвиборний штаб. Стає зрозуміло, чому і сам Навальний не раз був помічений зі «скляною» поглядом. За словами координатора антинаркотичного союзу Михайла Мінакова, поведінка Навального перед камерою, зокрема на мітингу у Волгограді в 2017 році, дійсно демонструє ознаки наркотичної залежності. Мінаков підкреслював, що плутана мова, загальмований погляд і характерні жести, які демонстрував Навальний – не що інше, як симптоми вживання стимуляторів.

Але опозиціонер захищає наркоманів і наркоділків не тільки заради себе. Ще в 2002 році був затриманий брат блогера, Олег Навальний, у якого в кишені знайшлося 2 грами марихуани. Тепер стає очевидним, що у блогер переслідує особисті цілі.

Дійсно, якщо правоохоронці продовжать з такою ж ретельністю відловлювати наркодилерів, то і сам Навальний може потрапити під удар. Лавочку зі збутом наркотиків через штаби доведеться прикрити, а з вживанням і зовсім зав’язати. Надаючи заступництво Голунову, Навальний насправді намагається підстелити соломки для себе і свого брата. Адже що може бути простіше, ніж звинуватити владу у своїх злочинах?