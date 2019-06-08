Де в Україні найбільше платять: названо вигідні спеціальності

В Україні за 12 місяців реальна (з урахуванням зростання цін) зарплата виросла на 11,2%. В середньому українці заробляють 10,2 тис. грн, при цьому найвигідніше працювати в IT.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економрозвитку і торгівлі, передає «Обозреватель».

«За останні 12 місяців середня реальна зарплата збільшилася на 11,2%. За даними офіційної статистики, в квітні 2019 року вона склала 10 269 грн, що в 2,5 рази вище рівня мінімальної заробітної плати», — повідомляють у відомстві.

інформація і телекомунікації — 20 516 грн;

фінансова і страхова діяльність — 19 836 грн;

професійна, наукова та технічна діяльність — 14 412 грн;

державне управління та оборона — 13 314 грн.

Раніше Держслужба статистики повідомила, що за підсумками січня-березня 2019 року найвища середньомісячна зарплата зафіксована у працівників авіаційної галузі — вона склала 25 850 грн.