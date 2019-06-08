Додаток для смартфона допоможе вилікувати мігрень

Ефективність такого підходу була підтверджена в ході недавнього дослідження. Виявилося, що додаток для смартфонів навчає пацієнтів навичкам, необхідних для управління мігренню.

Компанія Theranica з Ізраїлю, розробник біомедичних технологій, представила додаток для послаблення головного болю під час мігрені Nerivio Migra.

Додаток допомагає пацієнтам навчатися м’язової релаксації – різновиди поведінкової терапії, в якій пацієнти досягають розслаблення різних м’язових груп, що призводить до зменшення стресу. Під час дослідження були проведені оцінки клінічної ефективності додатку у лікуванні мігрені, а також можливого включення його в стандартну терапію під наглядом лікаря.

Результати спостережень однозначно показали, що пацієнти можуть використовувати поведінкову терапію, якщо отримують легкий доступ до неї, вставляють цей різновид лікування у свій графік. Велике значення має і доступність терапії. Автори дослідження вважають, що лікарям потрібно переглянути підхід до лікування мігрені, оскільки багато з нині існуючих засобів терапії не завжди ефективні.

Мігрень – симптоми

Пульсація та біль з одного боку голови;

безсоння та інші порушення сну;

запаморочення;

больові відчуття позаду шиї, а згодом – ближче до голови;

сльозотеча та закладеність носа, що є передвісниками мігрені;

біль в очах або у ділянці за ними;

нерідко виникає блювота та нудота;

похмільний синдром після мігрені – слабкість, запаморочення у голові, нездатність концентрувати увагу.

У дослідження взяли участь 51 пацієнт з мігренню. Їх просили застосовувати додаток протягом 90 днів і вести записи про те, наскільки частими й інтенсивними бувають головні болі. Під час досліджень середньостатистичний пацієнт мав 13 приступів на місяць. 39% з них також стикалися з тривожними станами, а у 30% була депресія. Після використання мобільного додатка кількість і інтенсивність болю знизилися у 51% пацієнтів протягом 6 тижнів і ще у 29% через три місяці.

Як працює прилад від мігрені дивіться відео:



: 24 канал