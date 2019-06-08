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Дитина карельського депутата заробив 1,7 млн рублів

08.06.2019

Ребенок карельского депутата заработал 1,7 млн рублей

Мова йде про неповнолітню отпрыске депутата Петрозаводського міської ради Валерія Матвєєва. Він “заробив” в минулому році 1,7 млн рублів за рахунок продажу майна, що перевищує дохід багатьох інших депутатів.

“За даними документа, таку суму він отримав від продажу майна. Крім того, у неповнолітнього є в частці квартира площею 91,4 квадратних метрів, – повідомляє видання karelinform.ru. Сам Валерій Матвєєв за 2018 годазаработал 5,6 млн рублів. У власності депутата знаходяться три земельні ділянки, дві квартири, а також три нежитлових приміщення. Крім того, у Матвєєва є два автомобілі: BMW 730D і БМВ X6”.

 

Подібні випадки не поодинокі і спостерігаються серед дітей чиновників і депутатів все частіше. Зокрема, на офіційному сайті міста Сєров Свердловської області з’явився документ, де йдеться що неповнолітній син мера Василя Сізікова заробив за 2018 рік 409 тисяч рублів.

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