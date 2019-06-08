Відомого волонтера обурила заява прес-секретаря Зеленського

Відомий волонтер Роман Доник розкритикував слова прес-секретаря президента України Володимира Зеленського Юлії Мендель про те, що сили ООС стріляють по цивільним особам на Донбасі.

Про це він написав у Facebook.

«Прес-секретар Зеленського на весь світ озвучила, що українські військові ведуть вогонь по житловим будинкам, школам, дитячим садкам, лікарням, якщо звідти стріляли бойовики. Тобто — фактично вона стверджує, що ВСУ навмисно і свідомо стріляють по цивільним, дітям і хворим у лікарнях», — написав він.

За його словами, «це передумови для того, щоб завтра назвати кожного військовослужбовця і ветерана злочинцем і судити».

Доник спростував слова Мендель.

«Ніколи на моїй пам’яті не стріляли по лікарням, школам і тим більше дитячим садам. Ніколи. Навіть якщо звідти працювали бойовики. Скрипіли зубами, але ніколи це не робили. Більше того, в 14 і 15 років, бойовики спеціально стріляли з сірої зони на дві сторони. За нашим бійцям і по забудові. Чому є маса підтверджень в інтернеті», — повідомив волонтер.

Він назвав слова прес-секретаря президента «провокацією з боку адміністрації Зеленського для подальшої можливості притягнення військовослужбовців до кримінальної відповідальності».

Зазначимо, що 7 червня прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що українські військові піддаються на провокації, стріляючи по терористах у житлових будинках, школах чи лікарнях на Донбасі.