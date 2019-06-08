У Дніпрі на ринку померла жінка-охоронець

8 червня, близько 8:00, на ринку «12 квартал» померла жінка. На базарі вона працювала охоронцем.

Попередньо, вранці її виявили співробітники базару у вбиральні. Спочатку вони подумали, що колезі стало погано і викликали їй швидку допомогу. Однак медикам залишалося лише констатувати смерть. Жінці було 50 років.

На місці працює слідчо-оперативна група та судмедексперти. Що стало справжньою причиною смерті встановлять правоохоронці. Висловлюємо щирі співчуття родичам і всім, хто знав жінку.