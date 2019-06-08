Домашня їжа, «Боржомі» і романи Донцової: в мережі показали, як живе Зайцева

Винуватиця смертельної ДТП у Харкові на Сумській у жовтні 2017 року Олена Зайцева досі не є тюремної їжі і харчується тим, що передає рідня. Воду їй теж приносять (біля ліжка помітили «Боржомі»).

«Зайцева більше цікавиться класикою і жіночими романами. В основному книги їй приносять батьки. З останнього, що вона брала у нас, це «Волки Лозарга» Жюльєтт Бенцоні, «Незабудка» Елізабет Лоуелл і багато різних творів Дар’ї Донцової», – розповідає бібліотекар Ірина Петрівна.

Також в камері є санвузол, душ і біде. В кутку душової – кольорові тази для прання. Також на поверсі є загальний душ для всіх дівчат.

Співробітники СІЗО кажуть, що Зайцева ні з ким не спілкується і постійно «сама в собі».