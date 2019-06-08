Майлі Сайрус знову влаштувала скандальний фотосет

Майлі Сайрус продовжує привертати увагу до нового міні-альбому ” She Is Coming. Підтримати вихід платівки зірка вирішила колаборацією з відомим брендом і новим фотосетом.

Поки в Мережі обговорювали ім’я найбагатшої співачки, про себе нагадала Майлі Сайрус. Артистка, яка кілька днів тому презентувала альбом, знялася в рекламній фотосесії для бренду Marc Jacobs.

Новими знімками поділилася сама Сайрус в Instagram. На одних фото співачка позує напівоголеної, прикриваючись лише фруктами, а на інших обливається соком. До речі, схожі дії вона виконувала в промороликах до альбому ” She Is Coming.

Також Сайрус показала рожеву толстовку зі своєю фотографією і пообіцяла пізніше розповісти про «спеціальному співпрацю» з Marc Jacobs. Судячи з підписів до постів, головним посилом зйомки є обурення від спроб відняти свободу жінок:

DON’T FUCK WITH MY FREEDOM .

Особливої уваги варто кадр, на якому Майлі облизує торт з написом «Аборт — це турбота про здоров’я». Ймовірно, це фото, так і всі співпраця з Marc Jacobs, — це протест проти прийнятого в деяких штатах США закону про заборону абортів.