Вкушений палець поліцейського обійшовся рецидивістові 5,5 років в’язниці

У грудні 2017 року в Южноукраїнську (Миколаївська область) жителі багатоповерхового будинку викликали наряд поліції — один з мешканців на сходовому майданчику бив сусідку.

На виклик прибули два офіцера патрульної поліції, які наділи на бешкетника наручники і відвезли у відділення поліції. Як з’ясувалося, чоловік раніше вже був 11 (!) разів судимий за крадіжки та грабежі.

Під час затримання чоловік поводився агресивно. Йому вдалося завдати удари ногами і головою поліцейським і вкусити одного з них за палець. А вже у відділі поліції бешкетник заявив, що хворий на гепатит С та через укус заразив поліцейського цією інфекцією. Таким чином він став обвинуваченим у скоєнні злочину за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України («Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу»).

В результаті суд визнав рецидивіста винним у вчиненні інкримінованого злочину та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. При цьому суд частково додав до цього терміну покарання за останньою судимості, призначивши підсумкове покарання у вигляді п’яти років і шести місяців позбавлення волі.