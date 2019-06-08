Кістіон розповів про значне зростання зарплат працівників апарату компанії «Нафтогаз»

Володимир Кістіон повідомив в ході традиційної години запитань до уряду в Раді, що з 2016 року витрати на заробітну плату працівників апарату компанії «Нафтогаз» збільшилися кілька разів.

Віце-прем’єр при цьому навів конкретні цифри — якщо в 2016 році сумарна зарплата апарату монополіста становила трохи більше 800 мільйонів гривень, то в поточному році цей показник зріс до 3,5 мільярда гривень.

Володимир Кістіон зазначив в ході традиційної години запитань до уряду в парламенті, що компанія «Нафтогаз», починаючи з 2016 року, стала приносити прибуток завдяки рішенням, прийнятим у свій час Кабінетом міністрів. При цьому чиновник прокоментував нещодавню заяву Андрія Коболєва, поскаржився на брак оборотних коштів для закупівлі газу. На думку віце-прем’єра, відповідь на це питання повинен дати менеджмент «Нафтогазу».

Кістіон зазначив, що зараз компанія приносить прибуток. Тому менеджмент повинен відповісти на питання з фінансів. Разом з тим, якщо подивитися на сумарну заробітну плату працівників апарату газового монополіста, то тут можна побачити значне зростання. Якщо в 2016 році вона становила трохи більше 800 мільйонів гривень, то в поточному році цей показник збільшився до 3,5 мільярда гривень.