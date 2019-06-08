В Україні заборонили протизапальний препарат

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на реалізацію і використання однієї серії препарату “Брустан”.

Відповідне рішення ухвалили в четвер, 6 червня. Під тимчасову заборону потрапили, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 10 (10х1) у блістерах “Брустан” серії 2967446.

Протизапальний препарат заборонили через термінове повідомлення від Державної служби лікарських засобів і контролю за наркотиками в Чернівецькій області, точна причина заборони не вказана.

“Брустан” застосовують для полегшення стану при лихоманці і помірного болю, асоційованого з запальними процесами.