В Донецьку область доставили гуманітарний вантаж з Латвії

Дванадцятий гуманітарний вантаж з Латвії доставлений в Донецьку область.

Вантаж привезли Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс і головний капелан Національних Збройних сил Латвії Елмарс Плявиньш.

Гуманітарний вантаж — текстиль, одяг і взуття для дорослих та дітей – призначається для жителів Слов’янська та Авдіївки. Речі збирали неурядові організації, міністерство оборони, Збройні сили та громадяни Латвії.

Вже шостий рік поспіль Латвія надає допомогу населенню, що потерпає від війни, і дітям військовослужбовців ВСУ, які захищають Україну і Європу від просування агресивного «російського світу».

«Але головне для нас — моральна підтримка європейських друзів нашої боротьби за незалежність і територіальну цілісність української держави. Під час нинішнього візиту Головний капелан Збройних сил Латвії Елмарс Плявиньш проведе семінари з професійної підготовки для капеланів Нацгвардії України та поспілкується з особовим складом Збройних сил України», — написав Олександр Куць.