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На Київщині пограбували будинок нардепа

08.06.2019

В одному з сіл Обухівського району Київської області невідомі скоїли розбійний напад на будинок народного депутата Олега Недави. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

У момент розбійного нападу у будинку перебували тільки двоє працівників, яких зловмисники зв’язали. За попередньою інформацією, зловмисникам вдалося заволодіти ювелірними виробами, годинниками, золотими монетами та злитками. Вартість награбованого не відома.

Поліція розпочала досудове розслідування за ч. 3 ст. 187 КК України (розбій).

 

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