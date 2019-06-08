Випускники Національної академії сухопутних військ складають підсумкові іспити (відео)

Курсанти-випускники Національної академії сухопутних військ, зокрема танкісти, сьогодні складають практичну складову комплексного державного іспиту з навчальної дисципліни «Озброєння і стрільба». Про це розповідає Zrada.today з посиланням на сторінку Міністерства оборони України у соціальній мережі фейсбук.

У повідомленні йдеться про те, щихованці факультету бойового застосування військ на навчально-тренувальному комплексі «Вербляни» складають практичну складову комплексного державного іспиту з навчальної дисципліни «Озброєння і стрільба». Зокрема, курсанти-танкісти виконували вправу стрільб штатним артилерійським пострілом з танка з ходу.

Викладач кафедри вогневої підготовки підполковник запасу Олександр Богачьов розповів:

— Ця вправа дуже складна, але наші випускники добре підготовлені, адже вони неодноразово її виконували впродовж навчання. Тому сьогодні вони демонструють впевнені навички в діях при озброєнні танку, влучно ведуть вогонь і практично кожен курсант уражає всі цілі.

Науково-педагогічні працівники переконані, що їхні вихованці вже незабаром гідно виконуватимуть обов’язки на офіцерських посадах у бойових підрозділах і частинах.

— Ми пишаємося своїми випускниками, адже чимало серед них за свою службу відзначені високими державними нагородами, двоє з них — офіцери-танкісти капітан Валерій Чибінєєв та старший лейтенант Василь Божок — стали Героями України. Саме на їхніх прикладах ми виховуємо і нинішнє покоління майбутніх офіцерів, — підкреслив офіцер.

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Випускники переконані, що повністю готові до служби на офіцерських посадах.

— Сьогодні ми з товаришами складаємо державний екзамен. Можна без перебільшення сказати, що до цієї події ми йшли всі чотири роки навчання, тому наша група показує добрі та відмінні результати, — розповів курсант Максим Білоконь. — Майже до всіх навчальних дисциплін було введено зміни, адже понад п’ять років триває війна на Сході. Тому досвід АТО (ООС), який здобули в боях наші попередники, активно застосовують для нашої підготовки. Це і «танкова карусель» і «штани», і багато іншого.

На сусідній ділянці майбутні офіцери механізованих підрозділів складають аналогічний екзамен зі своєї профільної дисципліни. І результати демонструють не гірші за своїх колег-танкістів.

— Сьогодні я останній раз в якості курсанта виконую вправу на цій ділянці. В цей заїзд я вклав все, чому мене навчили за чотири роки, тому вразив всі цілі, — розповів командир групи молодший сержант Костянтин Салюк. — А вже за кілька тижнів я впевнено буду ділитися своїми знаннями та навичками зі своїми підлеглими.

Поки випускники звітуються перед Державною екзаменаційною комісією, для їхніх молодших колег тривають польові виходи. Після того, як курсанти-третьокурсники неодноразово подолали водну перешкоду на тренажері, вони перейшли до практичного виконання цієї вправи на спеціально облаштованій для цього ділянці Міжнародного центру миротворчості та безпеки.

— Ми навчаємо курсантів операціям з підготовки машин до подолання водної перешкоди, діям в екстремальних ситуаціях, які можуть трапитись в цей час, а також водити машину за допомогою гіронапівкомпасу. Це є завершальною вправою, яка передбачена для курсантів у цьому навчальному семестрі, — розповів старший викладач кафедри водіння бойових машин та автомобілів підполковник Сергій Степанов.

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