Резолюцію про строки вступу України до ЄС підписали голови парламентів України, Литви та Польщі (відео)

Голови парламентів України, Литви та Польщі задекларували у резолюції Міжпарламентської асамблеї строки вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на сайт телеканалу “Прямий“.

У повідомленні йдеться про те, що голова Верховної ради Андрій Парубій на брифінгу зі своїми колегами з Литви та Польщі, заявив, що голови парламентів України, Литви та Польщі задекларували у резолюції Міжпарламентської асамблеї строки вступу України до Європейського Союзу.

За словами глави Верховної Ради, Україна має великий шанс вступити до Європейського союзу у 2025-2027 році.

“Ключовий документ, який був нами півгодини тому підписаний – це наша спільна резолюція і наш план дій на наступний період. Для нас було дуже важливо, що серед того плану дій ми узгодили, що будемо дотримуватись стратегії “2025-2027″. Це стратегія плану на шляху України до ЄС. Ми визначили, що в цей період це і є вікно можливостей для вступу України в Євросоюз… і спільно розробили стратегію, які кроки ми маємо зробити, щоб ми змогли вийти на кінцеве і заключне рішення”, – зазначив Парубій.

Він також підписав резолюцію за підсумками проведення X сесії Міжпарламентської асамблеї Україна-Литва-Польща.

“Ми спільно визначили, що цей період ми бачимо як період великих шансів для України на шляху до ЄС. Адже у 2025 році буде головувати Польща, а з 2025-го по 2027 рік буде головувати Литва”, – додав Парубій.

Джерело: Прямий

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