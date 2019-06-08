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«Рух нових сил» йде на вибори до ВР самостійно

08.06.2019

Партія Міхеїла Саакашвілі «Рух нових сил» йде на вибори до Верховної Ради самостійно. Про це колишній президент Грузії та екскерівник Одещини заявив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.

«Подивившись знову на цих старих політиків, на ці старі партії, подивившись знову на ці договорняки, на те, що багато хто з них, незалежно від мого особистого ставлення, ще більше підмочив свою репутацію, ніж у них було півтора роки тому, коли мене захоплювали і висилали, ми прийшли до висновку, що треба йти на вибори самостійно», – сказав він.

За словами Саакашвілі, його партія відрізняється від інших «і ідеями, і драйвом, і енергією». «Ми не можемо йти на компроміс. Ми не можемо, як і раніше, вибирати з різних сортів, вибачте, лайна», – сказав він.

Саакашвілі, який нещодавно повернувся в Україну, додав, що приїхав сюди «не в політичні ігри грати і за посадами ганятися».

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«Щоб підтримати загальну хвилю, яка прийшла з обранням Володимира Зеленського, щоб генерувати великі ідеї, які приведуть до того, що Україна повинна зробити стрибок вперед, … ми збираємося зараз в офісі і разом з вами будемо складати список, разом з вами будемо йти на ці вибори, разом з вами, я впевнений, будемо перемагати, якщо добре організуємося», – додав Міхеїл Саакашвілі.

Позачергові вибори парламенту України заплановані на 21 липня, відповідно до указу президента Володимира Зеленського. Цей указ оскаржують у Конституційному суді України. 11 червня велика палата КСУ планує перевірити указ Зеленського на відповідність Конституції.

Джерело: Радіо Свобода

 

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